Saiba como diferenciar sintomas de dengue e Covid | A TARDE

Influenciados pelo Carnaval e volta às aulas, os números de casos por dengue e Covid seguem em alta no país. As duas doenças possuem sintomas semelhantes que podem confundir. É importante saber para não confundir o tratamento.

Tanto na dengue quanto na Covid os pacientes apresentam febre alta e uma sensação de cansaço que pode ser bastante incapacitante de acordo com Leonardo Weissmann, médico infectologista do Instituto de Infectologia Emílio Ribas e professor da Universidade de Ribeirão Preto (Unaerp). A diarreria, na minoria dos casos, também pode aparecer. Além disso, ambas as doenças podem provocar dores musculares e de cabeça.

Há também sintomas mais característicos de cada doença. Enquanto a dengue pode causar dor atrás dos olhos e manchas vermelhas na pele, a Covid pode fazer com que o paciente tenha problemas respiratórios, como tosse seca e dificuldade para respirar. São esses sintomas mais específicos que o infectado deve observar para diferenciar uma doença da outra, segundo Weissmann.

A alta também acontece com a Covid, cujo número de novos casos semanais está acima dos 36 mil e 194 óbitos até 8 de fevereiro. A doença não se espalhava desse jeito desde abril de 2023, segundo o Conass (Conselho Nacional dos Secretários de Saúde). Em duas semanas, São Paulo registrou aumento de 140% de casos positivos de Covid.