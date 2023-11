Saiba o que fazer em casos de pensamentos suicidas | A TARDE

*O texto a seguir tem o intuito apenas e tão somente de alertar aqueles que enfrentam problemas relacionados ao suicídio

Os casos de suicídio no Brasil só vêm aumentando nos últimos anos. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), o número de mortes por suicídio supera os índices de óbitos por HIV, malária, câncer de mama e até mesmo por situações violentas, como guerras e homicídios.



Ainda de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), são registrados mais de 700 mil suicídios em todo o mundo. No Brasil, são contabilizados aproximadamente 14 mil casos por ano, ou seja, em média 38 pessoas cometem suicídio por dia. No mês de setembro há uma campanha mais intensa sobre a prevenção do suicídio no país alertando a população sobre a gravidade e os cuidados que devem ser tomados.



Neste sábado, o influenciador digital Rodrigo Amendoim, foi encontrado morto no seu apartamento localizado na cidade de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, e ao lado do corpo foi encontrada uma arma e munições. Ao que tudo indica trata-se de um suicídio. É sabido que a vítima sofria de depressão e já manifestou em algumas oportunidades a vontade de tirar a própria vida.

Pensando nesta seara, o Portal A TARDE resolveu fazer um alerta para quem está vivenciando uma situação semelhante. O telefone mais indicado para quem já teve ou tem pensamento suicida é o 188, por meio do Centro de Valorização contra a Vida (CVV).



Porém, o A TARDE apurou que o Corpo de Bombeiros, através do número 193, também possui uma parceria com o CVV e presta uma assistência dentro das suas limitações no caso de situações emergenciais. Segundo informações, há um número alto de tentantes que acionam a corporação solicitando ajuda. Os agentes, que possuem capacitação dentro desta seara, fazem os primeiros procedimentos e encaminham essas pessoas para os locais adequados a fim de que todo o suporte seja dado.



Em conversa com o psicólogo Vandilson Soares, que inclusive já esteve inserido dentro desta problemática enquanto personagem principal, reafirmou a importância do trabalho feito pelo CVV no combate ao suicídio. “Indico este trabalho porque é algo muito sério. É como comparar o hospital Aristides Maltez no combate ao câncer, eles fazem um trabalho de excelência no enfrentamento do suicídio, que é algo bastante delicado, mas através da fé e do amor é possível vencer”, frisou.



Em caso de depressão ou suspeita, procure ajuda



Se você está ou conhece alguém que está enfrentando problemas depressivos ou tendo pensamentos suicidas, ofereça ajuda e acolha. Não fique calado. Peça ajuda. Você não está sozinho (a).



Ligue para o CVV – Centro de Valorização da Vida, no número 188 ou entre no site https://www.cvv.org.br/. O CVV realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, e-mail e chat.