Saiba qual procedimento que fez influenciador ganhar 15cm de altura | A TARDE

Uma tendência que tem ganhado cada vez mais notoriedade é o alongamento ósseo, prática que antes restrita a correções ortopédicas, está despertando interesse entre influencers digitais, que buscam alterar suas proporções físicas em busca de padrões estéticos específicos.

O procedimento pode ajudar na correção de irregularidades do crescimento ocorridos na infância ou mesmo defeitos por sequelas de acidentes.

Recentemente, o influenciador colombiano Yeferson Cossio revelou que gastou cerca de 200 e 300 milhões de pesos (equivalente a R$ 246,2 mil até R$ 861,7 mil) para ganhar cerca de 15 centímetros e chegar aos 1,82 metros. Segundo ele, esta foi a cirurgia “mais dolorosa de todos os tempos”.

Além de Yeferson, outros famosos já foram submetidos ao procedimento, à exemplo do influenciador americano conhecido como Mr. Broken Bonez, que viralizou após revelar que ganhou 17cm após se submeter a tratamentos para alongar os ossos.

O processo envolve quebrar os ossos e, com uma armação metálica, afastá-los gradualmente para permitir a cicatrização com um novo comprimento mais longo.

Este processo envolve a aplicação de técnicas especializadas, como a distracção osteogénica, que gradualmente amplia a lacuna entre os ossos, estimulando o crescimento ósseo.

Segundo o ortopedista David de Mello Marin, especialista em alongamento dos ossos do hospital Orthomed Center, a realização do procedimento depende de vários fatores, à exemplo de qual osso será alongado, idade do paciente, estado nutricional, capacidade biológica, se o paciente é fumante, entre outros.

“Em média, obtemos até cinco centímetros nas tíbias e sete/oito centímetros no fêmur em pacientes jovens. A cirurgia é indicada homens e mulheres que tenham diferenças entre os membros ou que busquem maior estatura”, conta.

Ele explica que utiliza um fixador externo menor e mais confortável do que era usado há alguns anos e associa uma haste intramedular, indolor e imperceptível, que permite que o próprio paciente faça ajustes diários, com a velocidade de 1 mm ao dia, ou seja, 1 cm a cada 10 dias. No caso de 5 cm, por exemplo, o paciente retira os fixadores externos com apenas 50 dias.

"A reabilitação e movimentação diária é muito importante para manter o arco de movimento articular, força muscular e treinar a marcha para a nova estatura e campo visual nos casos de ganho de estatura".

Apesar do crescente interesse, especialistas médicos têm alertado para os riscos e implicações do alongamento ósseo e alertam que a cirurgia é complexa e não isenta de complicações, incluindo infecções, assimetrias e até mesmo comprometimento da função motora.

Ela ainda desperta questões éticas sobre os limites da modificação corporal em nome da estética, especialmente quando influenciada pelas pressões das redes sociais.

