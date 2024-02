Salvador inicia vacinação contra dengue nesta quinta-feira | A TARDE

O primeiro lote da vacina contra a dengue, com 56.493 doses, chegou a Salvador na manhã desta quinta-feira, 15. O início da vacinação será às 14h desta sexta-feira, 16,na sede da Organização de Auxílio Fraterno (OAF), na Rua do Queimado, localizada no bairro da Liberdade. O imunizante será aplicado em 30 unidades de saúde de referência, distribuídas pelos 12 distritos da cidade, das 08 às 16h.

Essa primeira fase na capital baiana contemplará com o esquema primário os pré-adolescentes entre 10 e 11 anos. O público será ampliado de forma gradativa, de acordo com o recebimento de novos lotes. A faixa etária inicial conta com 87.307 pessoas.

Para receber a dose, deve ser apresentado documento de identificação com foto, cartão SUS de Salvador e caderneta de vacinação. A aplicação será feita somente na presença dos pais ou responsável legal, garantindo um acompanhamento adequado e a segurança das crianças e adolescentes. Para a vacinação nas escolas, as crianças deverão portar documento de autorização dos pais e ou responsáveis.

Salvador contabiliza 158 casos confirmados de dengue na sexta semana epidemiológica, entre 31 de dezembro e 10 de fevereiro. O número representa redução de 65% das notificações quando comparado com o mesmo período do ano passado, quando foram registrados 453 casos.