Salvador recebe curso de testosterona para debate sobre saúde masculina

Testosterona & Experiência reúne alunos médicos de todo o país em Salvador - Foto: Divulgação

Salvador receberá, neste sábado e domingo, dias 22 e 23 de março, a segunda edição de um curso voltado para cuidados com a saúde do homem e que promove, principalmente, um amplo debate nesta área.

A imersão tem sua origem em uma metodologia: SAUTE - Saúde masculina, Andrologia, Urologia, Testosterona e experiência, e reúne médicos de diversas localidades do país para estudar testosterona e debater a importância da molécula na saúde masculina, no envelhecimento e também entre usuários desacompanhados de esteroides anabolizantes, sendo um curso voltado para o manejo clínico racional e responsável desse hormônio.

Idealizado pelo doutor Lucas Bittencourt, médico baiano, natural de Paramirim–BA e uma das maiores referências em Andrologia e terapias hormonais do país, a segunda edição do evento SAUTE- Testosterona & Experiência também contará com a presença de palestrantes médicos com trabalhos reconhecidos nacional e internacionalmente. O médico possui consultórios em Salvador na Heal Institute e em São Paulo, é palestrante em diversos cursos e representa o nome da Bahia nos mais diversos cantos do país ao participar de congressos e cursos como palestrante.

Além do doutor Lucas Bittencourt, referência nacional em saúde masculina, testosterona e seus estudos, o curso conta com doutor Diogo Pinetti, ecocardiografista do esporte, que realizará uma palestra com o tema de Testosterona e sistema cardiovascular: dos benefícios ao abuso e uma aula prática de Técnicas Ecocardiográficas - Speckle Tracking (análise do strain) e Myocardial Work; doutor Edgar Sarmento que falará sobre testosterona e próstata e doutor Matheus Farani, que tratará de Uso clínico e racional da testosterona e seus derivados e obesidade sarcopênica.

Para além desses temas, o curso perpassa outras questões fundamentais para a saúde masculina e que se fazem essenciais no debate sobre essa área da medicina e sobre a ciência acerca da saúde do homem. Com temas como infertilidade e hipogonadismo, a experiência SAUTE conduz-se como um caminho para os profissionais médicos que desejam se capacitar para lidar com a saúde masculina.