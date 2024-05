Salvador tem 7 dias para não jogar fora vacinas contra a dengue | A TARDE

Após a filha ter ficado internada por dois meses e ter feito três cirurgias no pulmão por decorrências de dengue no ano passado, o que a atendente Mara Souza mais esperava era uma chance de vacinar sua criança contra a enfermidade. Com 9 anos de idade, Sophia - filha de Mara - recebeu ontem uma das doses do imunizante que está para vencer no dia 30 de abril e que tem feito a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) desenvolver estratégias para aproximar a população da vacina.

O público prioritário da estratégia de vacinação contra a dengue em Salvador, ontem, foram os pré-adolescentes e adolescentes de 10 a 14 anos, mas ao longo do dia foram abertas exceções para pessoas dentro da faixa etária indicada pelo Ministério da Saúde. Esse é o caso de Mara Souza, que foi na manhã de ontem, para a UBS Clementino Fraga.

“Acho importante alertar as pessoas. Quem puder ir se vacinar, vá o mais rápido possível. Tomo todos os cuidados com água parada, contra o mosquito, mas a vacinação é muito importante”, conta a mãe de Sophia.

Na última semana, o Ministério da Saúde anunciou a ampliação da faixa etária elegível para a vacinação contra a dengue. O imunizante que antes era restrito a jovens de 10 a 14 anos foi estendido também para crianças e adolescentes de 6 a 16 anos. O ajuste visa aproveitar as doses do imunizante próximas do vencimento no dia 30 deste mês.

Porém, na capital baiana foi adotada outra estratégia. A SMS informou que o estoque de imunizantes atualmente é inferior a 1.300 doses - dado recolhido na última sexta-feira, 19 -, e a população entre 10 e 14 anos que ainda precisa ser vacinada é de mais de 180 mil pessoas. Por isso, a estratégia da secretaria é seguir com o público alvo, que é a faixa etária de jovens de 10 a 14 anos.

Ainda assim foram abertas exceções. Com a expectativa da ampliação feita pelo Ministério da Saúde da faixa etária apta a ser vacinada, a médica Luciana Maria Duarte decidiu levar sua filha Maria Letícia Duarte, de 6 anos, para tomar o imunizante. Porém ao chegar ao posto de saúde descobriu que a estratégia em Salvador estava voltada para outro público.

“Então desde que eu soube que liberou (a vacina) para a idade dela (sua filha) peregrinei atrás da dose. Cheguei a ir em posto e descobrir lá que tinham acabado as vacinas. Até que encontrei o lugar certo. Ligaram para a SMS para saber se minha filha poderia ser vacinada, porque estava fora do público alvo da estratégia de vacinação e liberaram”.

A SMS não informou dados atualizados sobre a vacina da dengue até o fechamento desta edição por conta de uma queda em seu sistema. Também não foi revelada a estratégia da secretaria para a vacinação hoje.