Saúde amplia uso de teste para HTLV em gestantes no pré-natal | A TARDE

O Ministério da Saúde ampliou o uso do teste de triagem e teste complementar/confirmatório para uso em diagnóstico de HTLV (vírus Linfotrópico de Células T Humanas) em gestantes no pré-natal. O vírus ataca principalmente as células do sistema imunológico, que são responsáveis pela defesa do organismo.

O diagnóstico da infecção pelo HTLV é feito por meio de exames de sangue, classificados pelo tipo de resultado que oferecem. A incorporação para as gestantes foi recomendada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec).

Os testes incorporados ELISA, que servem para triagem, assim como o PCR e Western Blot (WB), para confirmação e definição do tipo do vírus, já estavam disponíveis no Sistema Único de Saúde, porém para outras indicações. As áreas técnicas da pasta terão o prazo máximo de 180 dias para efetivar a oferta no SUS para o novo público.

Análise da Conitec

A Conitec recomendou inicialmente a incorporação da detecção pré-natal para HTLV 1/2 em gestantes. Esse tema foi discutido durante a 16ª Reunião Extraordinária da Comissão. Na ocasião, o Comitê de Produtos e Procedimentos considerou que o procedimento é eficaz e seguro e que sua implementação no SUS utilizaria recursos já disponíveis, uma vez que testes para detecção do HTLV já são realizados fora do programa de triagem pré-natal.

Ciedds

A incorporação do teste de HTLV está alinhada aos objetivos e metas propostos pelo Comitê Interministerial para a Eliminação de Doenças Socialmente Determinadas (Ciedds). O comitê tem o objetivo de promover ações intersetoriais para acelerar a eliminação de doenças determinadas socialmente como problemas de saúde pública no Brasil até 2030. O HTLV também é um dos cinco agravos para a eliminação de transmissão vertical junto com sífilis, hepatite B, HIV e doença de Chagas.