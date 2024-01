Seis em cada 10 pessoas com dengue no mundo são brasileiras | A TARDE

Em cada 10 pessoas que tiveram dengue no mundo, seis são brasileiras, de acordo com informações da Organização Mundial da Saúde (OMS). Em 2023, foram registrados cinco milhões de casos da doença no mundo e 2,9 milhões deles ocorreram no Brasil.

O relatório divulgado pela OMS na quinta-feira, 21, aponta que, globalmente, 5 mil pessoas morreram por causa da dengue em 2023. No Brasil, até agosto, o Ministério da Saúde reportou 920 mortes em consequência da doença.

O documento da OMS alerta que a dengue está se tornando mais intensa onde já era endêmica, como é o caso do Brasil, e está se espalhando para países onde historicamente a doença não circulava.

Entre as razões para o aumento de casos, está o aquecimento global que permite que o mosquito transmissor, o Aedes aegypti, sobreviva em novos ambientes. França, Itália e Espanha são exemplos de países que não conheciam a doença e agora já registraram infecções locais.

Dengue no Brasil

Do total de casos no Brasil, 1.474, ou 0,05% do total foram de dengue grave, também chamada de dengue hemorrágica. O país é o segundo da América do Sul com o maior número de casos.

Na quinta-feira, 21, o Ministério da Saúde incorporou a vacina contra dengue ao Sistema Único de Saúde (SUS). Batizada como Qdenga, a vacina será focada em público e regiões prioritárias a serem definidas pela área técnica da pasta.