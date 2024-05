Senhor do Bonfim receberá serviços de saúde; saiba quando | A TARDE

Os moradores da cidade de Senhor do Bonfim vão receber a Feira Saúde Mais Perto nesta sexta-feira, 10, e no sábado, 11, com serviços de saúde – entre consultas, exames e procedimento – e cidadania para a população de toda a região.

A ação, promovida pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), em parceria com as Voluntárias Sociais da Bahia, acontece das 8h às 17h, no Parque da Cidade, na Av. Campo Clube, 456-554, bairro Marista.

"Já são mais de três meses rodando a Bahia neste ano com esse projeto itinerante que nos orgulha bastante. Temos recebido um excelente retorno da população, que tem conseguido realizar suas demandas de saúde com um atendimento muito qualificado e todo cuidado e dedicação que merece. Seguimos em busca de atender ao maior número possível de municípios e de baianos e superarmos as marcas de 2023”, analisa a secretária da Saúde, Roberta Santana. No ano passado, cerca de 400 mil atendimentos foram realizados nas Feiras.

Entre os serviços de saúde oferecidos estão consultas e procedimentos oftalmológicos (rastreamento para cirurgia de catarata de idosos acima de 60 anos, exame de refração, limpeza da lente para quem já fez cirurgia de catarata), atendimento odontológico, preventivo ginecológico, exames de ultrassonografia (Transvaginal, Parede Abdominal, Abdômen Total, Tireoide, Vias urinárias, Próstata via abdominal, região inguinal, região pélvica e partes moles), eletrocardiograma, raio-X, mamografia e exames laboratoriais. Ao todo, mais de 8 mil atendimentos são previstos, além de 1.500 procedimentos.

“Os bonfinenses podem ter certeza que estaremos prontos para prestar um atendimento de qualidade, cuidadoso e mostrando que a saúde da população baiana é uma prioridade para o Governo do Estado”, garante Edvaldo Gomes, coordenador do projeto Feira Saúde Mais Perto.

A Feira ainda contará com Espaço Saúde, com aferição de pressão arterial e de glicemia, e Orientação Nutricional, além de oferecer os serviços de emissão de primeira e segunda via do RG, inscrição no CPF e de antecedentes criminais de forma gratuita.

Para ter acesso aos serviços oferecidos pela Feira Saúde Mais Perto, é necessário apresentar o cartão do SUS, RG e CPF. No caso de exames de ultrassonografia e exames laboratoriais, é preciso apresentar a solicitação médica.

Publicações relacionadas