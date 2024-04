Sesab amplia leitos após casos de síndrome respiratória aguda grave | A TARDE

Com o tempo chuvoso característico do outono, aumenta o risco de doenças respiratórias, principalmente em crianças. Mas o cenário deste ano veio mais preocupante. Então, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) disponibilizou mais 77 leitos pediátricos. Somente em unidades da Sesab estão sendo abertos 38 leitos de Terapia Intensiva (UTI) e 8 de enfermaria.

A ampliação na rede própria inclui 20 leitos de UTI no Hospital 2 de Julho (Salvador), 10 no Hospital Geral de Vitória da Conquista e 8 no Hospital Regional Mário Dourado Sobrinho (Irecê). Todos os leitos de enfermaria serão no Hospital 2 de Julho. A previsão é que até o dia 12 de abril todos estejam em pleno funcionamento.

Além disso, outros 28 leitos de enfermaria estão sendo disponibilizados no Hospital Martagão Gesteira. Para aumentar a capacidade de atendimento na unidade, a Sesab investiu mais de meio milhão de reais em equipamentos.

Na Bahia, até 1º de abril deste ano, foram notificados 2.165 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), com 128 óbitos. No mesmo período de 2023 foram 2004 casos. Um aumento de 8,03%.

A coordenadora do Programa de Imunização da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, Vânia Rebouças, conta que na Bahia, os principais agentes etiológicos responsáveis pelo maior número de casos de SRAG são o Covid-19 e a influenza (gripe). “Para esses agentes etiológicos, temos vacinas disponíveis para pessoas a partir de seis meses de idade”.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira