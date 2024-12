Sesab divulga investimento de R$ 21,5 bilhões no biênio 2023/24

Roberta Santana ainda avaliou obras de estrutura que estão em andamento - Foto: Dóris Queirós / SaúdeGOVBA

Em reunião do Conselho Estadual de Saúde (CES) na tarde desta terça-feira (17), no auditório Lúcia Alencar, a secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana, apresentou aos conselheiros um balanço da gestão em 2023/24 e os avanços do sistema público de saúde. No período, foram investidos R$ 21,5 bilhões na saúde da Bahia, sendo R$ 10,04 bilhões aplicados em 2023 e, em 2024, mais R$ 11,45 bilhões, número que representa um recorde histórico no estado.

Entre as realizações da Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), neste biênio de sua gestão, Roberta Santana destacou a entrega de seis novos hospitais no estado, com as inaugurações do Hospital Regional Piemonte do Paraguaçu, em Itaberaba, do Hospital Estadual Costa das Baleias, em Teixeira de Freitas, do Hospital 2 de Julho e do Hospital Ortopédico do Estado da Bahia, ambos em Salvador, além das estadualizações do Hospital de Jaguaquara e do Hospital Regional Vicentina Goulart, em Jacobina.

O Governo do Estado também realizou a entrega de três Unidades de Alta Complexidade em Oncologia (Unacons), em Porto Seguro, Jequié e Teixeira de Freitas, além de duas policlínicas regionais (Ilhéus e São Francisco do Conde). Foram inaugurados ainda a Casa da Gestante, Bebê e Puérpera do Hospital Estadual da Criança, em Feira de Santana; a Maternidade de Alto Risco, em Juazeiro. A Sesab ainda fez a ampliação de estruturas importantes como o Hemocentro Regional do Complexo Hospitalar e Vitória da Conquista, a entrega de 48 novos leitos no Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana, e de 78 novos leitos e ampliação do serviço de oncologia no Hospital da Mulher, em Salvador.

“Temos diversas obras importantes de estrutura em andamento, e seguimos trabalhando na perspectiva da regionalização da saúde, ampliando o acesso aos serviços em todas as regiões do estado, para que não haja necessidade de deslocamento dos pacientes de uma região para outra. São ações em diversas áreas, como o apoio aos municípios e à assistência primária; parceria com o Governo Federal no ‘Novo PAC’; mutirões de atendimentos itinerantes; e investimentos em recursos humanos e na qualificação dos servidores, o que resulta numa saúde mais eficiente para quem mais precisa”, avaliou Roberta Santana.

A titular da pasta reforçou também os avanços na regulação de pacientes no estado, com mais de 285 mil pacientes regulados em 2024, sendo 50% deles regulados dentro das primeiras 24h e 70% em 48h. “É um esforço grande para melhoramos a eficiência de todo sistema. Foram três mil novos leitos abertos na rede estadual ou contratados junto a redes municipais, filantrópicas e privadas. Nossa Central Estadual de Regulação funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, com 220 médicos de diversas especialidades e 190 auxiliares”, explicou.

Dentre as obras em andamento, destacam-se o Hospital de Cuidados Paliativos (Salvador); o Hospital de Cuidados Prolongados (Lauro de Freitas); o novo Hospital Especializado Octávio Mangabeira (Salvador); o Hospital Regional de Alagoinhas; o Hospital Regional de Jacobina; as construções das Policlínicas Regionais de Remanso, Itapetinga e Camaçari; além das ampliações e reformas do Hospital Regional do Velho Chico, em Ibotirama, e do Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, em Itabuna.