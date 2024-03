Sete Unidades Básicas de Saúde dão suporte às Upas neste fim de semana | A TARDE

A Secretaria Municipal da Saúde de Salvador (SMS) segue disponibilizando Unidades da Atenção Básica para suporte à Rede de Urgência e Emergência de Salvador neste fim de semana.

Desta vez, a SMS ampliou para 07 o número de Unidades que funcionarão como retaguarda para acolher os pacientes de menor complexidade, classificados como verde e azul, que buscam as unidades de emergência, das 07 às 19h.

“As nossas iniciativas da Mobilização Salvador Contra a Dengue estão sendo eficazes, e se tem resultado positivo a gente segue garantido a oferta. Nosso intuito com essa parceria entre as UPAS’s e UBS’s, iniciada no dia 02 de março, é fortalecer assistência aos soteropolitanos, facilitando seu acesso aos serviços de saúde de acordo com as suas necessidades”, declara a vice-prefeita e secretária de saúde, Ana Paula Matos.

Lista das unidades suporte deste fim de semana

Distrito subúrbio - UBS Periperi

Distrito Cabula UBS Rodrigo argolo

Distrito Boca do rio - USF Curralinho

Distrito Itapuã - UBS José Mariane

Distrito Pau da Lima - USF São Marcos

Distrito Itapagipe - USF Virgílio de Carvalho

Distrito de Brotas - USF Vale do Matatu