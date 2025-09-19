Menu
INCLUSÃO

Setembro Surdo: projeto promove ações de conscientização em Salvador

'Rua Sinalizada' representa um esforço significativo para promover a inclusão e a acessibilidade

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

19/09/2025 - 11:12 h | Atualizada em 19/09/2025 - 11:57
Coletivo tem mobilizado comunidade em experiências enriquecedoras no ambiente urbano
Coletivo tem mobilizado comunidade em experiências enriquecedoras no ambiente urbano -

Em um mês dedicado à visibilidade, conscientização e celebração da comunidade surda, o "Setembro Azul" – ou "Setembro Surdo" – ganha força em Salvador com as iniciativas do projeto "Rua Sinalizada".

Neste domingo, 21, a partir das 14h, o Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM) será o cenário da oficina gratuita 'Placas Cartográficas', que convida o público a criar intervenções artísticas que refletem as vivências e os desejos de inclusão na cidade.

Desde 2021, o coletivo homônimo tem mobilizado surdos e ouvintes em experiências enriquecedoras no ambiente urbano, utilizando as artes visuais e a música.

"O projeto 'Rua Sinalizada' representa um esforço significativo para promover a inclusão e a acessibilidade nos espaços urbanos através da arte, da cultura e da linguagem”, destaca Cintia Santos, integrante do coletivo.

Ainda conforme Cintia, com uma série diversificada de ações planejadas, “o projeto tem o potencial de transformar a maneira como vemos e interagimos com a cidade, tornando-a mais acolhedora e inclusiva para todos os seus habitantes”, completa.

Trajetória e reflexão

Abrindo a programação do mês, no domingo passado (14), o Farol da Barra recebeu a atividade "Dissecando a Cena". Uma performance de improviso teatral que colocou surdos e ouvintes juntos no jogo da criação, com o público participando ativamente na construção de narrativas em tempo real, sugerindo cenários, situações e personagens.

O projeto "Rua Sinalizada: Ações em Libras para uma cidade-ateliê" nasceu com a missão de promover a acessibilidade nos espaços urbanos por meio da arte e da cultura. A busca, de forma contundente, que provoca reflexões sobre a inclusão de pessoas surdas, pretas, mulheres, quilombolas, indígenas, LGBTQIAPN+ e pessoas com deficiência na dinâmica da cidade.

AMO e Prefeitura de Salvador promovem vacinação gratuita contra HPV

A Clínica AMO, em parceria com a Prefeitura Municipal de Salvador e o Grupo EVA (Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos), lança uma importante campanha de vacinação gratuita contra o HPV (Papilomavírus Humano).

A iniciativa, que integra as ações do "Setembro em Flor" – mês de conscientização sobre os tumores ginecológicos –, oferece o imunizante HPV quadrivalente em duas datas estratégicas: 19 e 26 de setembro.

Datas e Locais da Vacinação:

  • Sexta-feira, 19 de setembro: Das 9h às 12h, na AMO Barra Saúde da Mulher (Rua Marquês de Caravelas, 355, Barra).
  • Sexta-feira, 26 de setembro: Das 13h às 17h, na AMO Medicina Diagnóstica (Praça Colombo, 4, Rio Vermelho).

Quem Pode se Vacinar

  • Meninos e meninas de 9 a 14 anos.
  • Jovens entre 15 e 19 anos que ainda não se vacinaram.
  • Pacientes imunossuprimidos (incluindo pacientes oncológicos, transplantados de medula óssea e órgãos sólidos) entre 9 e 45 anos.

Ver todas

x