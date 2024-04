Sobe para 23 o número de mortes por dengue na Bahia | A TARDE

O número de mortes causadas pela dengue na Bahia subiu para 23, após caso registrado em Carinhanha. Os dados foram confirmados, neste sábado, 30, pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesab).

De acordo com a Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Divep) da Sesab, 285 municípios estão em estado de epidemia, entre eles a capital Salvador. Outras 45 cidades estão em risco e 12 em estado de alerta.

A Bahia contabiliza 92.903 casos prováveis de Dengue, sendo que a macrorregião de saúde Sudoeste concentra 37.892 casos.

Guanambi é a 15ª cidade com maior número de casos da doença, com 932 notificações. As mortes pela doença no estado foram registradas em 13 municípios.