Sobe para 629 o número de casos de Febre Oropouche na Bahia | A TARDE

Nesta sexta-feira, 7, subiu para 629 os casos da Febre Oropouche na Bahia. Os dados foram atualizados na quinta-feira, 6, após levantamento do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen). A doença já acomete 41 municípios do estado.

O primeiro caso da doença em Salvador foi registrado em 10 de abril. No estado, a cidade de Gandu lidera a lista, com 81 diagnósticos positivos. Em seguida se encontram Amargosa com 60 casos, e Teolândia, com 43 casos da doença.

A Febre do Oropouche é uma doença viral transmitida pelo Culicoides paraensis, conhecido como maruim ou mosquito-pólvora. Os sintomas incluem febre, dor de cabeça e dores musculares, semelhantes aos de outras arboviroses como a dengue e a chikungunya.

A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) intensificou as ações de investigação nas regiões em que houve registros da doença.

Confira cidades com casos confirmados da doença



Gandu (81);

Amargosa (60);

Teolândia (43);

Ituberá (40);

Camamu (40);

Taperoá (37);

Ilhéus (37);

Uruçuca (33);

Laje (30);

Jaguaripe (29)

Igrapiúna (25);

Mutuípe (23);

Elísio Medrado (21);

Presidente Tancredo Neves (16);

Itabuna (16);

Valença (14);

Santo Antônio de Jesus (13);

Muniz Ferreira (11);

São Miguel das Matas (6);

Cairu (6);

Itamaraju (5);

Salvador (4);

Piraí do Norte (4);

Wenceslau Guimarães (3);

Ibirapitanga (3);

Ubaíra (3);

Itamari (3);

Aurelino Leal (3)

Jiquiriçá (2);

Camacan (2);

Jacobina (2);

Jitaúna (2);

Caatiba (2);

Porto Seguro (2);

Maragogipe (1);

Itacaré (1);

Itagibá (1);

Buerarema (1);

Conceição do Almeida (1);

Feira de Santana (1);

Amélia Rodrigues (1)

