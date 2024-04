Sobe para 95 o número de casos da Febre do Oropouche na Bahia | A TARDE

O Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) confirmou que o número de casos da Febre do Oropouche na Bahia aumentou para 95. A doença, transmitida pelo Culicoides paraensis, também conhecido como maruim ou mosquito-pólvora, já foi mapeada em 17 cidades do estado.

O primeiro caso da doença em Salvador foi registrado em 10 de abril, o que deixou um alerta para a Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab). As cidades com mais casos registrados são Teolândia, 23, Laje (14) e Presidente Tancredo Neves (10); Salvador tem dois casos registrados. A pasta não divulgou detalhes sobre o estado de saúde dos pacientes.

Apesar de não haver um tratamento específico para a Febre do Oropouche, as autoridades de saúde têm focado em aliviar os sintomas dos pacientes afetados. Com o aumento no número de casos, a Secretaria da Saúde do Estado intensificou as ações de investigação epidemiológica nas áreas afetadas, com o objetivo de conter a propagação da doença.

Técnicos da Vigilância Epidemiológica estão realizando a captura do mosquito transmissor para identificar possíveis infecções, buscando compreender melhor o cenário da doença na Bahia.

A Febre do Oropouche compartilha sintomas semelhantes aos de outras arboviroses, como dengue e chikungunya, incluindo febre, dor de cabeça e dores musculares. Até o momento, não há registros de transmissão direta entre pessoas, sendo a transmissão exclusivamente vetorial, através da picada do mosquito transmissor.