Substância utilizada por Valdir Segato é nociva e pode levar à morte

O Synthol, substância utilizada por Valdir Segato, o ‘Hulk brasileiro’, para ficar com os músculos maiores, não possui indicação médica e pode causar diversos problemas à saúde, inclusive levar à morte. O fisiculturista morreu na última terça-feira, 26, aos 55 anos, em Ribeirão Preto. As causas da morte ainda não foram divulgadas.

O Synthol é uma composição de 85% de óleo mineral, 7,5% de lidocaína (anestésico) e 7,5% álcool que causa a impressão de crescimento dos músculos. Utilizado também para simular silicone ou implantes que aumentam os glúteos, quando injetado, causa uma inflamação levando ao ‘aumento’ muscular, mas na verdade não é o músculo que hipertrofia.

Em 2016, durante uma entrevista ao jornal britânico ‘Daily Mail’, Segato afirmou utilizar a substância e que tinha consciência dos riscos, mas continuava aplicando pelo sonho de ter bíceps de 68 centímetros de diâmetro.

Entre as complicações do Synthol no corpo estão a possibilidade de Acidente Vascular Cerebral (AVC), embolia pulmonar, infarto, disformias e até mesmo amputações. Se injetada dentro do músculo de forma incorreta pode ocasionar uma lesão do nervo ou gerar uma complicação infecciosa.

Tanto o Synthol como o ADE, outra substância utilizada de forma equivocada e indicada exclusivamente para animais, não são vendidos em farmácias e nem prescrito por médicos. A comercialização desses produtos é feita de forma clandestina.