Surto de HMPV: Sesab emite comunicado para serviços de saúde

Metapneumovírus (HPMV) é responsável por surto recente na China - Foto: CDC/EUA/ND

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) tem acompanhado atentamente o cenário do surto de metapneumovírus humano (HMPV) na China. Como uma das medidas de monitoramento, a Sesab tem orientado a sensibilização e reforço da atuação da Rede de Vigilância Epidemiológica Hospitalar.

Dentre as recomendações está a sensibilização dos profissionais dos Núcleos de Epidemiologia, em colaboração com as Comissões de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) e Serviços de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH), para identificação e comunicação oportuna do aumento de casos suspeitos de infecções respiratórias.

Até o momento, a Organização Mundial da Saúde (OMS) não emitiu alerta internacional, porém, a vigilância epidemiológica no Brasil continua atenta ao cenário, com monitoramento constante e estreito contato com as autoridades sanitárias.

Sobre o HMPV

O metapneumovírus humano (HMPV) é responsável por causar doenças respiratórias, sendo transmitido por gotículas de pessoa para pessoa ou através do contato com superfícies contaminadas. Seus sintomas incluem tosse, febre, congestão nasal, falta de ar e, em casos mais graves, infecções das vias aéreas superiores (IVAS), bronquiolite e pneumonia. O período de incubação do vírus varia de 2 a 5 dias.

Embora possa afetar indivíduos de todas as faixas etárias, as crianças menores de 2 anos são as mais frequentemente acometidas. Atualmente, não existe uma terapia antiviral específica para tratamento do HMPV, nem uma vacina disponível para prevenção da infecção. Ressalta-se a necessidade de vacinação contra Covid-19 e influenza.