Técnico de enfermagem tem pulmão perfurado após uso de vape

Um técnico de enfermagem dos Estados Unidos, chamado Jonathan Belcher, de 22 anos, teve o pulmão perfurado após uso excessivo de vape. O caso aconteceu em abril, quando foi internado às pressas no interior do estado da Virgínia.

De acordo com a Metrópoles, o pulmão esquerdo dele apresentava uma lesão grave, semelhante a um buraco, e o ar estava escapando pela caixa torácica dele. Além da dor intensa, essa condição leva a morte em poucas horas se não for tratada.

Ao Daily Mail, Jonathan contou que, para resolver o problema, foram necessários drenar o ar com um catéter e remover 1/4 do pulmão. A cirurgia permitiu que o órgão pudesse ser costurado e ele voltasse a respirar.



“Acordei com a sensação de que estava morrendo, sentia muita dor a cada respiração. Era como se houvesse um balão no meu peito prestes a estourar”, resumiu.

O jovem fumava desde os 17 anos e já estava tão viciado no uso de cigarros eletrônicos que inalava o equivalente a 20 cigarros por dia. Agora, depois do colapso do pulmão, ele segue afastado do trabalho e tem dificuldade até de falar.

“Entendo que é difícil deixar o vício, mas temos que saber que não é uma questão de se isso vai acontecer com quem usa vape, é só uma questão de quando”, alertou Balcher.