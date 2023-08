Testes para chikungunya e tuberculose estão escassos no Brasil

Os Laboratórios Centrais de Saúde Pública (Lacens) dos estados do Brasil, que realizam testes para doenças como chikungunya e tuberculose no país, vêm enfrentando escassez.

A falta de testes foi constatada e relatada pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) ao Ministério da Saúde, do governo federal.

De acordo com o portal Metrópoles, o colegiado, que reúne os secretários estaduais de Saúde, apontou dificuldade para adquirir os materiais, risco de desabastecimento e ainda pediu “urgência” ao governo para a resolução do caso.

Ao menos oito estados do país enfrentam desabastecimento ou baixos estoques de testes laboratoriais nos Lacens, segundo um levantamento feito pelo Metrópoles com os governos estaduais. Alguns suprem as faltas com compras locais.

A Bahia, por exemplo, segundo o levantamento, aleogou que falta sorologia de Chikungunya e há baixo estoque de sorologia para dengue.