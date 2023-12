Tico Santa Cruz sobre tratamento com canabidiol: “Não tem milagre" | A TARDE

O músico Tico Santa Cruz usou as redes sociais para relatar sua experiência com o tratamento com canabidiol após 17 dias de uso. Ele está fazendo acompanhamento médico para ansiedade e insônia.

“Tem 17 dias que comecei meu tratamento de ansiedade e insônia com o canabidiol. Lembro sempre que, com acompanhamento e orientação de um médico especialista. E como tem sido minha experiência?”, começou ele.

“A primeira semana, a dose inicial me deixou levemente sonolento, eu diria, como se fosse aquela sensação após um bom almoço e que você tem vontade de tirar um cochilo. Contudo não diminuiu minha energia. Consegui fazer meus exercícios, minhas tarefas, tudo normal. Na segunda semana notei que após aumentar para a segunda dose da escala das quatro, a velocidade dos pensamentos aleatórios, começou a mudar. A sonolência nas primeiras horas após a utilização ocorreu nos 2 primeiros dias, depois – tudo normal”, contou.

Tico Santa Cruz continuou: “Veja bem, não tem milagre. Cada corpo reage de uma maneira ao tratamento. Mas o que mudou até agora? Sinto que dentro da minha cabeça, diminuiu um pouco o caos. Eu consigo dosar de forma mais tranquila o que antes me deixava bastante reativo no que se refere as questões da rotina. É como se da velocidade 2x das mensagens de áudio do WhatsApp, estivesse agora na 1.5x”.

Na sequência, o cantor falou sobre o uso do remédio tarja preta. “No que se refere ao desmame do remédio tarja preta, ainda não me senti seguro para começar. Estou programando para a próxima semana, quando entro na 4ª e maior dose do CBD. Lembro que no meu tratamento não tenho incluso o THC. Para quem entende minimamente sobre Cannabis, já tem uma leve noção a respeito dessas diferenças. Peguei um livro sobre o uso medicinal da Maconha e estou estudando para que possa entender mais profundamente toda essa questão”, contou.

Tico ainda acrescentou que, como qualquer outra pessoa, ele ainda tem seus rompantes. “Como qualquer ser humano normal, ainda tenho meus rompantes, fico chateado, irritado, de mal humor, porém quando você está lidando com ansiedade, estamos dizendo que num grau de 0 a 10 o ansioso como eu, vive numa variação entre 8 e 10. Após o início do tratamento, talvez esteja entre 7 e 9”, falou.

Ele completou: “Estou tentando fazer esse relato da maneira mais honesta possível, para que não fique parecendo para ninguém, que minha intenção não seja a de conquistar os resultados reais oferecidos pelo canabidiol. E devo acrescentar que meu processo inclui terapia – psicanálise – uma vez por semana ou seja – 4x no mês”.

Tico Santa Cruz ainda revelou que, na próxima segunda-feira, 18, iniciará um novo processo.