Três em cada 10 brasileiros relatam terem tido dengue, aponta pesquisa | A TARDE

Uma pesquisa inédita realizada pela Ipsos, a pedido da biofarmacêutica Takeda, revelou que três em cada 10 brasileiros já tiveram dengue e 69% conhecem alguém que já teve a doença. Entre os acometidos, 69% foram diagnosticados uma vez, 23% duas vezes e 6% em três ou mais oportunidades. A pesquisa contou com 2 mil pessoas e teve apoio da coordenação científica da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI).

Entre os entrevistados, 67% lembraram da dengue quando foram questionados sobre as doenças recorrentes no Brasil, enquanto 99%, quando estimulados, afirmaram conhecer a doença. 40% do público acredita que os casos entre 2022 e 2023 se manteve e 23% que diminuiu, enquanto 36% dizem que houve um aumento.

“Ainda assim, a dengue está presente na vida do brasileiro de alguma forma, seja porque já tiveram a doença, conhecem alguém que teve ou porque estão preocupados com o risco de infecção. No entanto, as medidas de controle do vetor são insuficientes e os casos só estão aumentando”, aponta o médico infectologista e presidente da SBI, Alberto Chebabo. O Ministério da Saúde aponta que em 2023, mais de 1,6 milhão de casos de dengue foram registrados, com mil mortes.

“Precisamos também esclarecer mitos relacionados ao contágio e reforçar que a dengue é uma doença democrática. Ela está presente em todo o Brasil, seja em localidades de clima quente ou frio, atingindo todas as classes sociais”, explica a médica infectologista, Rosana Richtmann.

Casos no Nordeste

Dos entrevistados na região Nordeste, 48% disseram que já tiveram dengue e 85% conhecem alguém que teve a doença. O índice pode ter relação com o fato da região ser a terceira mais endêmica no país, segundo dados epidemiológicos do Ministério da Saúde.

“Apesar da maioria dos entrevistados do Nordeste (97%) acreditar que a dengue pode ser evitada, apenas 65% dos que tiveram dengue afirmam ter realizado alguma mudança na sua casa ou rotina, como forma de prevenção e combate à doença”, comenta Juliana Siegmann, do Instituto Ipsos.

Questionados, 91% do público afirmou que a dengue pode levar à morte e o mesmo percentual buscaria cuidados especializados se desconfiasse que estava com dengue. “Isso mostra que a preocupação com a gravidade da doença é muita alta entre as pessoas, o que auxilia na ampliação da conscientização do tema e o conhecimento sobre todas as medidas de prevenção existentes”, comenta Vivian Lee, diretora médica da Takeda Brasil.

A pesquisa foi realizada entre os dias 26 de junho a 31 de julho de 2023, com 2 mil pessoas, acima de 18 anos, de todas as classes sociais e regiões do país, por telefone. A margem de erro é de 2 pontos percentuais.