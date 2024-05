Um adulto vacinado gera um retorno de $24 mil para o país, diz estudo | A TARDE

Um estudo feito pelo Office of Health Economics (OHE) mostrou que a vacinação de pessoas adultas pode impactar diretamente no bolso. O relatório mostra que os programas de vacinação de adultos podem retornar até 19 vezes o investimento inicial, que equivale a 4.637 dólares em benefícios monetários líquidos para a sociedade por esquema de vacinação completo individual.

De acordo com o relatório, os programas de vacinação proporcionam retorno substanciais sobre o investimento governamental através de poupança de custos nos sistemas de saúde e benefícios socioeconômicos.

Isso porque a vacinação, prevenindo o adulto de doenças contagiosas, pode ajudá-lo a poupar com gastos periódicos com a saúde. De acordo com o relatório, a prevenção de doenças reduz as consultas médicas e hospitalares, e esses recursos podem ser alocados em outros gastos. Além de garantir uma força de trabalho saudável e ativa ao longo da vida, aumentando a produtividade econômica.

O estudo analisou quatro vacinas para adultos em dez países onde estão disponíveis para determinar o impacto econômico e impacto social. São elas as vacinas que protegem contra a gripe (gripe), a doença pneumocócica, o vírus sincicial respiratório (VSR) e o herpes zoster (cobreiro).

A análise foi feita em países que representam uma variedade de sistemas de saúde, dados demográficos e calendários de vacinas: Austrália, Brasil, França, Alemanha, Itália, Japão, Polônia, África do Sul, Tailândia e Estados Unidos.

Os dados também demonstraram que a imunização de adultos pode proporcionar retornos socioeconômicos proporcionais aos programas de imunização infantil. Apesar disso, segundo estud, o acesso a vacinação de adultos é inconsistente em todo o mundo, com inclusão limitada nos calendários de vacinação de rotina.

A professora Lotte Steuten, vice-CEO da OHE e coautora do relatório explicou que as pressões sobre os sistemas de saúde em dificuldades, como o envelhecimento da população, estão gerando uma necessidade de modificar a mentalidade que coloca a prevenção em primeiro lugar.