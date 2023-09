Unidade baiana de prevenção do suicídio é referência nacional

Somente este ano, de acordo com dados da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), a Bahia já perdeu 459 pessoas vítimas de suicídio. Em 2022, o número chegou a 849, 21% a mais que em 2019, ano anterior ao início da pandemia de Covid-19, quando foram registradas 701 vítimas. Um dos serviços que trabalham para reduzir esses índices é o Núcleo de Estudo e Prevenção do Suicídio (Neps). Unidade da Sesab, o núcleo é referência nacional no acompanhamento de pacientes que tentaram o suicídio. Apenas até julho deste ano, foram registradas 153 internações por tentativa de suicídio no Estado.

Composto por uma equipe multiprofissional de assistência, formada por psicólogos, psiquiatras, terapeutas ocupacionais, enfermeiros e assistentes sociais, o Neps atende a pacientes como Quele Amorim. A estudante de serviço social conta que há dez anos é acompanhada pelos especialistas do núcleo. “Faço acompanhamento psiquiátrico, terapeuta ocupacional e participo de grupos de oficina de informação e ciranda literária”, afirma.

Quele lembra que crises de ansiedade a levaram a ter pensamentos suicidas. “Comecei a ter crises de ansiedade muito fortes e sensação de formigas andando na minha cabeça, por causa do nível de estresse muito elevado”, relata. “As ideações suicidas surgiram, foi o que me levou a procurar atendimento no Neps, por saber que é um lugar especializado para pessoas que tentam ou têm pensamento suicida.”

A psicóloga Soraya Carvalho, coordenadora do Neps, aponta que atualmente cerca de 250 pacientes estão sendo acompanhados pelo núcleo. “Para ser atendido, é necessário passar por uma triagem”, explica. “O agendamento é feito por telefone, pelo (71) 3103-4343.”

Atividades

Além dos acompanhamentos considerados mais tradicionais, como consultas com especialistas, no Neps são desenvolvidas atividades que auxiliam no tratamento. Há, por exemplo, oficinas, grupos de leitura e o Cinema do Neps (Cineps). Segundo Soraya, as atividades ajudam na socialização e simbolizam o esforço conjunto dos profissionais e dos pacientes do Neps por um objetivo comum. “O intuito é poder criar momentos de socialização, fazendo com que os pacientes tenham integração”, conta a psicóloga.

Quele Amorim ressalta que o acompanhamento no Neps mudou sua vida. “Hoje, consigo afirmar que finalizar a minha vida não é a solução”, afirma. “Estou no oitavo semestre do curso de Serviço Social, me formo em dezembro. Também dou aulas de karatê normalmente.”

A equipe do Neps também realiza capacitações para profissionais da saúde e da atenção básica, com a finalidade de instrumentalizá-los tecnicamente para a intervenção junto aos pacientes acompanhados nas unidades.

Segundo Soraya Carvalho, as capacitações têm como principal objetivo oferecer informações teóricas e práticas sobre o suicídio e discutir manejos técnicos do paciente em risco de suicídio nas diversas áreas da assistência: psicologia, psiquiatria, terapia ocupacional, enfermagem, serviço social, entre outras. O intuito é capacitar os profissionais da saúde a desenvolverem uma abordagem com esses pacientes, “baseada em valores técnicos e éticos, livre dos tabus e preconceitos que envolvem a temática do suicídio em nossa sociedade”.

Grave problema

A Organização Mundial de Saúde (OMS) refere-se ao suicídio como um grave problema de saúde pública mundial. A instituição estima que a cada 40 segundos uma pessoa se suicide no mundo. A OMS também afirma que o suicídio tem prevenção em 90% dos casos.

E a prevenção, de acordo com Soraya Carvalho, passa por políticas públicas que devem incluir, entre outras iniciativas, campanhas ao longo de todo o ano. A psicóloga aponta ainda que as pessoas mais próximas podem se atentar a sinais como falas com pensamentos suicidas. “Muitas vezes a pessoa só precisa ter alguém para escutá-la.”

Serviços Onde buscar ajuda: - Espalhados pelo Estado, os 327 Centros de Atenção Psicossocial (Caps) podem atender aos pacientes por demanda espontânea ou mediante encaminhamento de outra unidade de saúde; - Em caso de urgências e emergências, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pode ser contatado pelo telefone 192; - O Núcleo de Estudo e Prevenção do Suicídio (Neps) atende mediante agendamento, pelo tel.: (71) 3103-4343; - O Centro de Valorização da Vida (CVV) atende pelo número 188. As ligações são gratuitas a partir de qualquer linha telefônica, fixa ou celular. O endereço eletrônico https://www.cvv.org.br/ conta com outros canais de atendimento.