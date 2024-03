Upinha Barris é inaugurada nesta terça-feira, 12, | A TARDE

A Upinha Barris será reaberta nesta terça-feira, 12, para ampliar o atendimento aos casos suspeitos de arboviroses e síndromes respiratórias, além de garantir que população seja assistida de maneira efetiva e ágil.

A unidade, que fica ao lado da UPA Vale dos Barris, vai funcionar 24h por dia, de domingo a domingo. A Upinha é uma unidade modular com três consultórios, 13 leitos de observação, sendo um leito de estabilização, sala de medicação, sala de coleta de exames laboratoriais e áreas de apoio administrativo. A capacidade de atendimento da unidade é de 150 por dia, ou seja 4.500 pacientes deverão ser acolhidos em um mês.

A vice-prefeita e secretária da Saúde, Ana Paula Matos, reforça o compromisso da SMS em garantir o cuidado com as pessoas. “Estamos acompanhando de perto todo cenário epidemiológico de Salvador e, nos antecipando para que não tenhamos uma sobrecarga na nossa rede, em específico na Urgência e Emergência. Reativamos a Upinha, desta vez atendendo também casos suspeitos de arboviroses e vamos ampliar nossa força com a abertura de uma outra unidade modular em Itapuã ainda em março.”

O serviço contará com 18 profissionais, sendo três médicos plantonistas durante o dia e dois médicos à noite, dois enfermeiros, três técnicos de enfermagem, dois técnicos de laboratório, um bioquímico, 02 ASG, dois administrativos e um apoio operacional.