Urologistas baianos apresentarão casos raros na Coreia do Sul

- Foto: Divulgação

Meia dúzia de trabalhos científicos descritos por urologistas baianos do Instituto Brasileiro de Cirurgia Robótica (IBCR) serão apresentados no World Congress of Endourology and Uro-technology (WCET) entre 12 e 16 de agosto na Coreia do Sul. Os trabalhos são focados na raridade dos casos e se diferenciam pela alta tecnologia empregada nos tratamentos. O IBCR é a primeira instituição do país a ter seis trabalhos de uma única equipe aprovados no WCET, fato que o consolida cada vez mais como fonte geradora de pesquisa e ensino em urologia de alta qualidade.

Entre os trabalhos que serão apresentados estão a maior série de casos do Brasil de câncer renal com mutação XP11 descrita por um único cirurgião; o primeiro caso do país a usar indocianina verde em uma cirurgia robótica para tratar oito tumores, com preservação renal; além de um caso complexo e extremamente raro em que o cirurgião conseguiu preservar parte da glândula adrenal em uma cirurgia auxiliada por robô. “Um dos trabalhos que vamos apresentar corresponde à maior série retrospectiva descrita na literatura brasileira comparando cirurgias robóticas e laparoscópicas em nefrectomias parciais realizadas por uma mesma equipe”, destacou o coordenador do IBCR, Nilo Jorge Leão.

Outro fato inusitado dessa história é que a grande responsável por conseguir as publicações dos urologistas baianos no WCET é Lorena Souza, uma estudante de Medicina da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFES), que também é bolsista do Núcleo de Pesquisa do IBCR. Por sua iniciativa, ela terá a honra de apresentar os trabalhos dos médicos no Congresso em Seul.

Considerado o maior congresso de Endourologia e o encontro mais importante do mundo dedicado à cirurgia urológica minimamente invasiva, o WCET acontecerá no COEX, uma plataforma global de intercâmbio onde pessoas e empresas se reúnem por meio de exposições e conferências. O local fica no coração de Seul e é considerado o maior local de exposições da Coreia. O congresso oferece uma plataforma única para a troca de conhecimento e a apresentação de avanços tecnológicos e técnicas inovadoras que estão moldando o futuro do tratamento urológico.