Vacina contra gripe e dengue estará disponível em mais de 40 postos | A TARDE

Neste fim de semana, tem "Sábado da Vacinação". É o mutirão realizado pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Salvador para ampliar o acesso da população às vacinas contra a dengue e gripe. O mutirão será das 8h às 16h, em mais de 40 pontos entre unidades de saúde, drive-thru, estação de transbordo e pontos comerciais com grande circulação de pessoas.

Vacina contra dengue

Público-alvo: pré-adolescentes e adolescentes de 10 a 14 anos.

Requisito: é necessário apresentar o Cartão SUS de Salvador com documento original com foto.

Contra a influenza (vírus da gripe)

Público-alvo: qualquer pessoa acima dos seis meses de idade.

Condições: bebês e crianças menores de 12 anos serão vacinadas somente em postos de saúde. Com isso, os pontos externos (shoppings, supermercados, estação de transbordo) vão acolher exclusivamente a população acia partir dos 12 anos.

Requisito: a apresentação do cartão de vacina e documento original com foto é desejável.

“Nosso compromisso é reforçar os cuidados com a população e, para isso, colocamos a vacina disponível em mais um sábado, dia em que muitas famílias podem dedicar parte do tempo livre para um compromisso com a saúde. Os imunizantes são gratuitos e estarão em pontos estratégicos para intensificar a oferta”, pontuou Ana Paula Matos, vice-prefeita e titular da SMS.

Confira abaixo a lista completa de postos de saúde que integram a ação:

Distrito Sanitário São Caetano/Valéria

USF Boa Vista do Lobato

USF Recanto da Lagoa I

USF Boa Vista de São Caetano

UBS Marechal Rondon

Distrito Sanitário Centro Histórico

USF Gamboa

Distrito Sanitário Boca do Rio

USF Imbuí

Distrito Sanitário Pau da Lima

USF Gal Costa

UBS Castelo Branco

UBS Vale dos Lagos

UBS Pires da Veiga

UBS Sete de Abril

Distrito Sanitário Itapuã

USF Eduardo Mamede

USF Alto do Coqueirinho

USF São Cristóvão

Distrito Sanitário Brotas

UBS Mário Andrea

UBS Manoel Vitorino

USF Santa Luzia

USF Vale do Matatu

Distrito Sanitário Subúrbio

USF Beira Mangue

USF Colinas de Periperi

USF Plataforma

USF Teotônio Vilela II

USF Ilha Amarela

Distrito Sanitário Liberdade

USF San Martim III

Distrito Sanitário Cabula

UBS Santo Inácio

USF Humberto Castro Lima

UBS do CSU Pernambués

USF Mata Escura

USF Nova Sussuarana

Distrito Sanitário Cajazeiras

USF Yolanda Pires

USF Nelson Pihauy Dourado

Distrito Sanitário Itapagipe

UBS Virgilio de Carvalho

USF Joanes Leste

Distrito Sanitário Barra/Rio Vermelho

5º Centro de Saúde

USF Alto das Pombas

Pontos externos exclusivos para gripe:

Shopping Salvador

Drive-thru 5º Centro

Shopping Barra

Shopping Bela Vista

Plano Inclinado – Liberdade

Atakarejo – Vasco da Gama

Shopping Ponto Alto (Vila Laura)

Hiperideal – Armação

Home Center Ferreira Costa – Barris

