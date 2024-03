Vacina de gripe tem público abrangente em Salvador; confira | A TARDE

A campanha de vacinação contra a Influenza iniciou nesta sexta-feira(8), no município de Salvador. A Secretária Municipal de Saúde do município disponibilizou a oferta de doses em 50 unidades de saúde de referência na cidade. Já a Secretaria de Saúde do Estado iniciou a campanha vacinal na última quarta(6) e neste primeiro momento vai destinar cerca de 1,5 milhão de doses que vão contemplar os 417 municípios baianos, atingindo cerca de 5 milhões de baianos.

Segundo definição do Ministério da Saúde, o público-alvo é formado por crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias); trabalhadores da Saúde; gestantes; puérperas; professores do ensino básico e superior; povos indígenas; idosos com 60 anos ou mais de idade; pessoas em situação de rua; profissionais das Forças de Segurança e Salvamento; profissionais das Forças Armadas; pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais independentemente da idade; pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso; trabalhadores portuários; população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, além de adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas.

No município de Salvador, a mobilização vai contemplar todos os públicos elegíveis de uma só vez, ou seja, sem escalonamento. A vacinação nos postos de saúde ocorre das 8h às 17h nas regiões de Itapuã, Subúrbio Ferroviário, Cabula- Beiru, Barra/Rio Vermelho, Liberdade, São Caetano/ Valéria, Boca do Rio, Pau da Lima, Brotas, Cajazeiras, Itapagipe, Centro- Histórico. A lista completa de postos pode ser conferida no site da Secretaria Municipal de Saúde. A estimativa da Prefeitura é atingir, com os 17 públicos alvos habilitados, 1.026.383 pessoas.

Segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde da Bahia, nas últimas 10 semanas foram detectados 1049 casos e 57 óbitos de síndrome respiratória aguda grave, que abarca os vírus Influenza, Covid e outros vírus que atuam no sistema respiratório.

Vânia Rebouças, coordenadora de Imunização da Secretaria da Saúde da Bahia, destacou a expectativa de público-alvo e explicou que o estado deve receber outras doses do imunizante em breve: “Temos um público-alvo de mais de 5 milhões de pessoas. Ao longo da campanha, devemos receber as próximas remessas, mas ainda não temos um cronograma fechado. Cada secretaria municipal de saúde divulgará quando será iniciada a aplicação das doses e os locais para vacinação, incluindo pontos fixos e postos volante”, explica.

