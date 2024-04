Vacinação contra a dengue é ampliada | A TARDE

O Ministério da Saúde determinou a ampliação do público elegível para a vacinação contra a dengue. Se antes o imunizante era restrito para a faixa etária de 10 a 14 anos, agora a cobertura inclui também crianças e adolescentes entre 6 e 16 anos. A mudança é com intuito de não perder as doses que estão próximas da data de vencimento - 30 de abril.

Ainda não foi definida uma estratégia de vacinação na capital baiana para este novo cenário, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Foram aplicadas 42.164 doses e estão para vencer 4.329 imunizantes em Salvador. Cerca de 183.836 indivíduos estão aptos a se vacinar. Esses dados foram contabilizados até às 16 horas de ontem.

Importante

A coordenadora de imunização da SMS, Doiane Lemos, reforça a importância da vacinação contra a dengue. “A vacina da dengue chegou em um momento muito importante que vivemos em todo o Brasil. O imunizante é mais uma das estratégias para a proteção da população, visando evitar casos graves da doença, principalmente, óbitos. A SMS vem se mobilizando através do Salvador Contra a Dengue, intensificando a oferta das doses durante os finais de semana e em pontos estratégicos da cidade, tudo para facilitar e garantir o acesso do público-alvo a se imunizar.”

A técnica em enfermagem, Lília Vasconcelos, teve dengue faz um mês e não foi a única em sua casa. Seu marido e sua filha, Wanda, de 18 anos, também apresentaram casos da enfermidade - a jovem chegou a ficar internada. Lília então decidiu levar sua filha, Alice, de 11 anos, para vacinar ontem.

“O alto número de casos e esses casos muito perto da gente me assustaram um pouco. Fiquei mais preocupada. Trouxe a Alice para vacinar porque acho a vacinação muito importante, não só de dengue, mas todas as vacinas são muito importantes, para que a gente crie defesa contra as doenças que vivem assolando o nosso Brasil, o mundo na verdade”, afirma a técnica de enfermagem. Ela ressalta que Alice não sentiu dor nem durante a aplicação do imunizante, nem após.

Expansão

A Bahia distribuiu 170.469 doses para 125 municípios e tem cerca de 22 mil imunizantes com validade até abril que ainda não foram utilizadas. O documento ministerial indica que essa estratégia da ampliação de faixa etária para vacinação poderá se expandir - dependendo do estoque disponível nos municípios - para pessoas de até 59 anos e 11 meses, que é o limite etário especificado na bula da vacina dengue.

O documento aponta também que é garantida a segunda dose para as pessoas que foram vacinadas dentro dessa recomendação e que essa é uma estratégia temporária, aplicada apenas para as vacinas que possuem prazo de validade até 30 de abril de 2024.

*Sob a supervisão de Luiz Lasserre