Vacinação contra Covid-19 é retomada em Salvador nesta quarta

Após o feriado da Proclamação da República, a vacinação contra a Covid-19 será retomada nesta quarta-feira, 16, em Salvador, com pontos fixos e drive-thrus. O atendimento é das 8h às 16h.

Com a estratégia "Liberou Geral", pessoas a partir de 18 anos, residentes em qualquer cidade da Bahia, vão poder tomar da 1ª à 4ª dose da vacina. O único requisito é apresentar o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) vinculado a algum município baiano.

Além disso, a 4ª dose para pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais segue exclusivamente para os cidadãos que estejam com nome na lista da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), disponível no site da pasta.

Os grupos que não são contemplados na estratégia "Liberou Geral" também devem estar com o nome na lista disponível no site da SMS. A vacinação continua para crianças entre 3 e 12 anos em instituições de ensino da capital baiana.

A imunização também prossegue para pessoas com 18 anos ou mais vacinadas com a Janssen no esquema primário. A recomendação do Ministério da Saúde é que sejam usadas as vacinas AstraZeneca, Pfizer ou Janssen como segundo reforço.

Documentos

A SMS orienta que a população deve apresentar o cartão de vacina físico ou digital atualizado e um documento oficial com foto nos pontos de vacinação. Isso vale para as pessoas com 18 anos ou mais residentes em Salvador.

Na estratégia "Liberou Geral", além dos documentos e cartão SUS vinculado a algum município baiano, também é necessário levar uma cópia do documento de identificação com foto e do comprovante de residência.

Já as crianças e adolescentes acompanhadas pela mãe ou pai devem estar com nome na lista da SMS e, no ato da vacinação, apresentar original e cópia do documento de identificação com foto do pai ou da mãe que estiver presente, original e cópia do documento de identificação da criança/adolescente, e originais da caderneta de vacina e Cartão SUS de Salvador da criança/adolescente.

As crianças e adolescentes desacompanhadas da mãe ou do pai também precisam ter o nome na lista e, no ato da vacinação, estar acompanhada por outra pessoa maior de 18 anos. Além disso, deverá ser apresentado o Formulário de Vacinação preenchido e assinado pelo genitor da criança (pai ou mãe), cópia do documento de identificação com foto do responsável pela assinatura no documento, mais original e cópia do documento de identificação da criança/adolescente, além dos originais da caderneta de vacina e do Cartão SUS de Salvador da criança/adolescente. O Formulário de Vacina está disponível para impressão no site da SMS.