Vacinação contra gripe e dengue acontece neste sábado, 16 | A TARDE

Para otimizar o acesso à imunização e fortalecer a proteção dos soteropolitanos, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) oferecerá neste sábado, 16, a vacina contra gripe e dengue em Salvador. A estratégia acontece em mais de 50 de pontos de vacinação, das 8h às 16h.



A dose do imunizante está disponível para crianças e pré-adolescentes de 10 a 14 anos. A aplicação será feita somente na presença dos pais ou responsável legal.

Já a vacina contra a gripe, será ministrada para os grupos prioritários, como gestantes; puérperas; Idosos com 60 anos ou mais de idade: pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais elencadas pelo Ministério da Saúde; pessoas com deficiência permanente; com limitação motora, deficiência intelectual e profissionais da área de saúde [e outras áreas, que podem ser consultadas no site da SMS].

Lista das unidades deste sábado, 16

São Caetano/Valéria – USF Lagoa da Paixão, USF Recanto da Lagoa 2, USF Capelinha, USF Pirajá e UBS Frei Benjamim.

Centro Histórico – Shopping Piedade (somente vacina gripe para os grupos prioritários a partir de 12 anos, das 9h às 16h) e UBS Santo Antônio.

Boca do Rio – USF Curralinho.

Pau da Lima – USF Vale do Cambonas, USF Gal Costa, USF João Roma Filho, UBS Pires da Veiga e UBS Castelo Branco.

Cajazeiras – USF Yolanda Pires e USF Cajazeiras IV.

Itapuã - Shopping Paralela* (somente vacina gripe para os grupos prioritários a partir de 12 anos, das 9h às 16h), USF Itapuã, USF Parque São Cristóvão, USF Eduardo Mamede e USF Ceasa I e II.

Brotas – Atakarejo Vasco da Gama (somente vacina gripe para os grupos prioritários a partir de 12 anos, das 9h às 16h) e USF Vale do Matatu.

Subúrbio Ferroviário – UBS Periperi, USF Beira Mangue, USF Teotônio Vilela, USF Plataforma, USF Alto da Teresinha, USF Bate Coração, USF Ilha Amarela, USF Alto do Cruzeiro, USF Itacaranha, USF Tubarão, USF Alto de Coutos II, USF São Tomé de Paripe e UBS Sérgio Arouca.

Itapagipe – Projeto Bom Samaritano – Bonfim (somente vacina gripe para os grupos prioritários a partir de 12 anos) e UBS Ministro Alkimin.

Liberdade – Multicentro Liberdade e postos volantes (somente vacina gripe para os grupos prioritários a partir de 12 anos): I - Região da Caixa D’Água: Saldanha Marinho / Freitas Henrique / Mandichuria; II- Região do IAPI: Conde de Porto Alegre / Condomínio Salvador, III – Região do Pau Miúdo: Rua Marquês De Maricá / Pirineus / Madalena Paraguaçu.

Barra/Rio Vermelho – USF Sabino Silva; UBS Clementino Fraga (fixo e drive), Shopping Salvador e Shopping Barra (somente vacina gripe para os grupos prioritários a partir de 12 anos, das 9h às 16h).

Cabula/Beiru – USF Padre Mauricio Abel, USF Calabetão, USF Antônio Ribeiro Neiva, USF Professor Carlos Santana, USF Professor Humberto Castro Lima, USF Deputado Cristóvão Ferreira, UBS Rodrigo Argolo, UBS Eunisio Coelho Teixeira, UBS Mata Escura, UBS Santo Inácio e Shopping Bela Vista (somente vacina gripe para os grupos prioritários a partir de 12 anos).