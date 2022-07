Vacinações contra gripe e Covid-19 serão retomadas na segunda

As campanhas de vacinação contra Covid-19 e Influenza (gripe) estarão suspensas no sábado, 16, e domingo, 17, em Salvador. Segundo a Prefeitura de Salvador, as estratégias serão retomadas na próxima segunda-feira, 18.

No domingo, 17, serão divulgados os locais de vacinação, público-alvo e horários de vacinação para a retomada da aplicação das vacinas na capital baiana.