SAÚDE
Veja quais medicamentos o SUS distribui gratuitamente em 2026
Programa Farmácia Popular amplia acesso gratuito a medicamentos em todo o país
O Sistema Único de Saúde (SUS) mantém em 2026 a distribuição gratuita de medicamentos por meio das unidades públicas de saúde e do Programa Farmácia Popular.
A iniciativa garante acesso sem custo a remédios usados no tratamento de doenças comuns, além de contraceptivos, fraldas geriátricas e absorventes.
A retirada pode ser feita em Unidades Básicas de Saúde (UBS), farmácias municipais e estabelecimentos credenciados da rede privada identificados com o selo “Aqui tem Farmácia Popular”.
Saiba quais remédios são oferecidos gratuitamente
Entre os medicamentos disponíveis estão tratamentos para hipertensão, diabetes, asma, colesterol alto, osteoporose, rinite, glaucoma e doença de Parkinson.
Na área de anticoncepção, o SUS oferece opções como:
- Acetato de Medroxiprogesterona 150mg
- Etinilestradiol 0,03mg + Levonorgestrel 0,15mg (em apresentações de cartela com 21 comprimidos ou 3 cartelas com 21)
- Noretisterona 0,35mg
- Valerato de Estradiol 5mg + Enantato de Noretisterona 50mg
Para pacientes com asma, os medicamentos incluem:
- Brometo de Ipratrópio (nas dosagens de 0,02mg e 0,25mg)
- Dipropionato de Beclometasona (nas dosagens de 50mcg, 200mcg e 250mcg)
- Sulfato de Salbutamol (nas dosagens de 100mcg e 5mg)
Já no tratamento do diabetes e doenças relacionadas, a lista contempla:
- Dapagliflozina 10mg (indicado para Diabetes Mellitus acompanhada de Doença Cardiovascular)
- Cloridrato de Metformina (nas dosagens de 500mg, 500mg de ação prolongada e 850mg)
- Glibenclamida 5mg
- Insulina Humana 100UI/ml e Insulina Humana Regular 100UI/ml
Para controle da hipertensão, os medicamentos são:
- Atenolol 25mg
- Besilato de Anlodipino 5mg
- Captopril 25mg
- Cloridrato de Propranolol 40mg
- Espironolactona 25mg
- Furosemida 40mg
- Hidroclorotiazida 25mg
- Losartana Potássica 50mg
- Maleato de Enalapril 10mg
- Succinato de Metoprolol 25mg
Outras indicações:
- Dislipidemia: Sinvastatina (nas dosagens de 10mg, 20mg e 40mg)
- Doença de Parkinson: Carbidopa 25mg + Levodopa 250mg e Cloridrato de Benserazida 25mg + Levodopa 100mg
- Glaucoma: Maleato de Timolol (nas dosagens de 2,5mg e 5mg)
- Osteoporose: Alendronato de Sódio 70mg
- Rinite: Budesonida (nas dosagens de 32mcg e 50mcg, incluindo frascos de 200 doses) e Dipropionato de Beclometasona 0,05mg
Entenda como funciona o Farmácia Popular
Criado pelo governo federal, o Farmácia Popular atua em parceria com farmácias privadas credenciadas para ampliar o acesso da população aos medicamentos básicos.
Desde fevereiro de 2025, todos os itens da lista passaram a ser totalmente gratuitos. Antes disso, parte dos medicamentos exigia coparticipação financeira dos pacientes.
Além dos remédios, o programa também fornece:
- fraldas geriátricas para pessoas com incontinência;
- absorventes pelo Programa Dignidade Menstrual.
Saiba o que é necessário para retirar os medicamentos
Para retirar os produtos gratuitamente, é necessário apresentar:
- documento oficial com foto;
- CPF;
- receita médica válida.
A prescrição pode ser emitida tanto por profissionais do SUS quanto da rede privada, desde que esteja dentro do prazo de validade exigido para cada medicamento.