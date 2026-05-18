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SAÚDE

Veja quais medicamentos o SUS distribui gratuitamente em 2026

Programa Farmácia Popular amplia acesso gratuito a medicamentos em todo o país

Isabela Cardoso
Por
Medicamentos de farmácia
Medicamentos de farmácia -

O Sistema Único de Saúde (SUS) mantém em 2026 a distribuição gratuita de medicamentos por meio das unidades públicas de saúde e do Programa Farmácia Popular.

A iniciativa garante acesso sem custo a remédios usados no tratamento de doenças comuns, além de contraceptivos, fraldas geriátricas e absorventes.

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A retirada pode ser feita em Unidades Básicas de Saúde (UBS), farmácias municipais e estabelecimentos credenciados da rede privada identificados com o selo “Aqui tem Farmácia Popular”.

Saiba quais remédios são oferecidos gratuitamente

Entre os medicamentos disponíveis estão tratamentos para hipertensão, diabetes, asma, colesterol alto, osteoporose, rinite, glaucoma e doença de Parkinson.

Na área de anticoncepção, o SUS oferece opções como:

  • Acetato de Medroxiprogesterona 150mg
  • Etinilestradiol 0,03mg + Levonorgestrel 0,15mg (em apresentações de cartela com 21 comprimidos ou 3 cartelas com 21)
  • Noretisterona 0,35mg
  • Valerato de Estradiol 5mg + Enantato de Noretisterona 50mg

Para pacientes com asma, os medicamentos incluem:

  • Brometo de Ipratrópio (nas dosagens de 0,02mg e 0,25mg)
  • Dipropionato de Beclometasona (nas dosagens de 50mcg, 200mcg e 250mcg)
  • Sulfato de Salbutamol (nas dosagens de 100mcg e 5mg)

Já no tratamento do diabetes e doenças relacionadas, a lista contempla:

  • Dapagliflozina 10mg (indicado para Diabetes Mellitus acompanhada de Doença Cardiovascular)
  • Cloridrato de Metformina (nas dosagens de 500mg, 500mg de ação prolongada e 850mg)
  • Glibenclamida 5mg
  • Insulina Humana 100UI/ml e Insulina Humana Regular 100UI/ml

Para controle da hipertensão, os medicamentos são:

  • Atenolol 25mg
  • Besilato de Anlodipino 5mg
  • Captopril 25mg
  • Cloridrato de Propranolol 40mg
  • Espironolactona 25mg
  • Furosemida 40mg
  • Hidroclorotiazida 25mg
  • Losartana Potássica 50mg
  • Maleato de Enalapril 10mg
  • Succinato de Metoprolol 25mg

Outras indicações:

  • Dislipidemia: Sinvastatina (nas dosagens de 10mg, 20mg e 40mg)
  • Doença de Parkinson: Carbidopa 25mg + Levodopa 250mg e Cloridrato de Benserazida 25mg + Levodopa 100mg
  • Glaucoma: Maleato de Timolol (nas dosagens de 2,5mg e 5mg)
  • Osteoporose: Alendronato de Sódio 70mg
  • Rinite: Budesonida (nas dosagens de 32mcg e 50mcg, incluindo frascos de 200 doses) e Dipropionato de Beclometasona 0,05mg

Entenda como funciona o Farmácia Popular

Criado pelo governo federal, o Farmácia Popular atua em parceria com farmácias privadas credenciadas para ampliar o acesso da população aos medicamentos básicos.

Desde fevereiro de 2025, todos os itens da lista passaram a ser totalmente gratuitos. Antes disso, parte dos medicamentos exigia coparticipação financeira dos pacientes.

Além dos remédios, o programa também fornece:

  • fraldas geriátricas para pessoas com incontinência;
  • absorventes pelo Programa Dignidade Menstrual.

Saiba o que é necessário para retirar os medicamentos

Para retirar os produtos gratuitamente, é necessário apresentar:

  • documento oficial com foto;
  • CPF;
  • receita médica válida.

A prescrição pode ser emitida tanto por profissionais do SUS quanto da rede privada, desde que esteja dentro do prazo de validade exigido para cada medicamento.

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Farmácia Popular Saúde sus

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