Veja quais medicamentos o SUS distribui gratuitamente em 2026

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Medicamentos de farmácia - Foto: Denisse Salazar /AG. A TARDE

O Sistema Único de Saúde (SUS) mantém em 2026 a distribuição gratuita de medicamentos por meio das unidades públicas de saúde e do Programa Farmácia Popular.

A iniciativa garante acesso sem custo a remédios usados no tratamento de doenças comuns, além de contraceptivos, fraldas geriátricas e absorventes.

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A retirada pode ser feita em Unidades Básicas de Saúde (UBS), farmácias municipais e estabelecimentos credenciados da rede privada identificados com o selo “Aqui tem Farmácia Popular”.

Saiba quais remédios são oferecidos gratuitamente

Entre os medicamentos disponíveis estão tratamentos para hipertensão, diabetes, asma, colesterol alto, osteoporose, rinite, glaucoma e doença de Parkinson.

Na área de anticoncepção, o SUS oferece opções como:

Acetato de Medroxiprogesterona 150mg

Etinilestradiol 0,03mg + Levonorgestrel 0,15mg (em apresentações de cartela com 21 comprimidos ou 3 cartelas com 21)

Noretisterona 0,35mg

Valerato de Estradiol 5mg + Enantato de Noretisterona 50mg

Para pacientes com asma, os medicamentos incluem:

Brometo de Ipratrópio (nas dosagens de 0,02mg e 0,25mg)

Dipropionato de Beclometasona (nas dosagens de 50mcg, 200mcg e 250mcg)

Sulfato de Salbutamol (nas dosagens de 100mcg e 5mg)

Já no tratamento do diabetes e doenças relacionadas, a lista contempla:

Dapagliflozina 10mg (indicado para Diabetes Mellitus acompanhada de Doença Cardiovascular)

Cloridrato de Metformina (nas dosagens de 500mg, 500mg de ação prolongada e 850mg)

Glibenclamida 5mg

Insulina Humana 100UI/ml e Insulina Humana Regular 100UI/ml

Para controle da hipertensão, os medicamentos são:

Atenolol 25mg

Besilato de Anlodipino 5mg

Captopril 25mg

Cloridrato de Propranolol 40mg

Espironolactona 25mg

Furosemida 40mg

Hidroclorotiazida 25mg

Losartana Potássica 50mg

Maleato de Enalapril 10mg

Succinato de Metoprolol 25mg

Outras indicações:

Dislipidemia: Sinvastatina (nas dosagens de 10mg, 20mg e 40mg)

Sinvastatina (nas dosagens de 10mg, 20mg e 40mg) Doença de Parkinson: Carbidopa 25mg + Levodopa 250mg e Cloridrato de Benserazida 25mg + Levodopa 100mg

Carbidopa 25mg + Levodopa 250mg e Cloridrato de Benserazida 25mg + Levodopa 100mg Glaucoma: Maleato de Timolol (nas dosagens de 2,5mg e 5mg)

Maleato de Timolol (nas dosagens de 2,5mg e 5mg) Osteoporose: Alendronato de Sódio 70mg

Rinite: Budesonida (nas dosagens de 32mcg e 50mcg, incluindo frascos de 200 doses) e Dipropionato de Beclometasona 0,05mg

Entenda como funciona o Farmácia Popular

Criado pelo governo federal, o Farmácia Popular atua em parceria com farmácias privadas credenciadas para ampliar o acesso da população aos medicamentos básicos.



Desde fevereiro de 2025, todos os itens da lista passaram a ser totalmente gratuitos. Antes disso, parte dos medicamentos exigia coparticipação financeira dos pacientes.



Além dos remédios, o programa também fornece:

fraldas geriátricas para pessoas com incontinência;

absorventes pelo Programa Dignidade Menstrual.

Saiba o que é necessário para retirar os medicamentos

Para retirar os produtos gratuitamente, é necessário apresentar:

documento oficial com foto;

CPF;

receita médica válida.

A prescrição pode ser emitida tanto por profissionais do SUS quanto da rede privada, desde que esteja dentro do prazo de validade exigido para cada medicamento.