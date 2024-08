Veja quais são os riscos de fazer bifurcação da língua

Andressa Urach é influenciadora, empresária e criadora de conteúdo - Foto: Reprodução / Redes sociais

A criadora de conteúdo Andressa Urach fez procedimento de bifurcação da língua. Na terça-feira, 30, sem poder falar, a influenciadora fez um vídeo e por meio de legenda contou como estava se sentindo.

“O pós dói bastante e não posso falar, está branco porque estava tentando tomar sorvete, mas não consegui. Hoje é o primeiro dia pós minha bifurcação, está inchado, salivando muito, estou com dificuldade de engolir. Ontem não consegui comer, mas hoje já consegui me alimentar com sopa batida no liquidificador", disse a empresária.

A bifurcação é um procedimento que exige cuidado de saúde. A cicatrização pode levar até um mês e meio e causar dificuldades na alimentação e na mastigação por períodos ainda maiores.



Além disso, especialistas alertam que existe a chance de perda de sensibilidade da musculatura da língua, que pode ser permanente, fora o risco elevado de hemorragia durante o procedimento.

A modificação corporal ainda é considerada de difícil reversão na área médica.