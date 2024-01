Verão saudável: veja como manter bons hábitos mesmo durante as festas | A TARDE

Bastante esperado pelos baianos, o verão é uma das estações que reúne festas, praias, confraternizações e momentos onde, muitas mezes, os exageros alimentares estão presentes. Por isso, não é incomum vermos pessoas que deixam para se preocupar com a saúde somente depois de março, quando termina o 'circuito de celebrações'.

Hidratação em dia, dieta equilibrada e fortalecimento do sistema imunológico são pontos que, mesmo durante o verão, não devem ser deixados de lado. Em contato com o Portal A TARDE, o nutricionista Haroldo Lordello deu dicas de como manter a saúde em dia com uma boa alimentação e ainda curtir a melhor estação do ano.

Basta lembrar que as festas acontecem a noite. Sendo assim, você tem todo o dia para se alimentar de forma equilibrada, e com isso, minimizar os impactos do álcool e alimentos de baixa qualidade que por ventura sejam consumidos durante as festas Haroldo Lordello, nutricionista

Por falar nas bebidas alcoólicas, que são tão presentes em períodos festivos como o verão, ainda existe o risco de problemas causados pela desidratação, ainda mais em dias muito quentes.



"É preciso lembrar que o álcool é uma bebida diurética. Ou seja, promove o aumento da frequência urinária e assim da eliminação de água do corpo. Como a água exerce diversas funções importantes no nosso corpo como o transporte de nutrientes e a regulação da temperatura corporal por exemplo, desidratações severas podem ocasionar náuseas, vômitos, tonturas, perda da consciência, e até paradas cardiorrespiratórias. Por isso vale aquela dica: se for beber, intercale alguns copos de bebida com uma garrafinha de água. Isso vai ajudar a te manter hidratado e não estragar sua curtição", completou Haroldo.

Questionado sobre as principais fontes de hidratação, o nutricionista destacou o caráter indispensável da água. No entanto, ele ainda lembrou de alguns alimentos que podem atuar como complemento neste importante processo para o corpo.

"Primeiro alimento que devemos lembrar é da água. Entre 35mL a 40mL multiplicados pelo seu peso, e iremos encontrar quantos litros de água devemos beber por dia. Mas podemos pensar também em sucos de frutas, frutas com bastante polpa como laranja, tangerina, abacaxi, Kiwi, melancia, melão, como formas de complementar a nossa hidratação", sugeriu.

Nutricionista Haroldo Lordello | Foto: Divulgação

Sistema imunológico

Outro ponto indispensável durante a 'estação mais quente do ano' é o surgimento de problemas digestivos comuns. As altas temperaturas e a tendência de se alimentar fora de casa favorecem doenças do estômago e do intestino, além de outros desconfortos e sensação de inchaço.

A manutenção de uma boa hidratação pode resolver ou aliviar algumas destas questões. Além disso, o profissional de nutrição ainda destacou outros alimentos que também podem auxiliar.

"Manter um bom consumo de fibras, que são facilmente encontradas em frutas, verduras e legumes também pode ajudar e, caso surja algum desconforto ou inchaço, chás como boldo e espinheira santa são ótimas opções para ajudar a resolver o problema", afirmou.

Por fim, é sempre muito importante tomar todo o tipo de prevenção para evitar ficar doente justamente na estação mais aguardada pelos baianos. Alimentos antioxidantes, por exemplo, são importantíssimos no fortalecimento do sistema imunológico, além de manter uma razoável quantidade de refeições e boa ingestão de calorias.

"Alimentos naturais, com certeza. Frutas, legumes, verduras... se manter bem hidratado, e claro manter a quantidade e o número de refeições realizadas diariamente. Vejo muita gente fazendo jejum, ou cortando carboidratos nessa época buscando melhorar a estética, mas a redução drástica de calorias é uma grande inimiga da nossa imunidade", finalizou.