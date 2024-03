Vinagre de maçã pode ajudar nO emagrecimento, diz estudo | A TARDE

Três colheres de sopa de vinagre de maçã por dia podem ajudar no emagrecimento de pessoas com sobrepeso ou obesidade, segundo um estudo publicado na revista BMJ Nutrition, Prevention & Health.

A pesquisa, da Universidade Espírito Santo de Kalisk, no Líbano, comparou, ao longo de 12 semanas, o peso, o índice de massa corporal (IMC), os níveis de glicose, triglicerídeos e colesterol em quatro grupos, incluindo um de placebo.



De acordo com a pesquisa, em três meses, o consumo do vinagre de maçã foi associado a reduções significativas no peso dos participantes e nas taxas medidas, sugerindo que o produto pode ser útil no tratamento da obesidade. Desde a década de 1990, o número de pessoas que vivem com algum grau do problema aumentou quatro vezes e, agora, cresce especialmente entre crianças e jovens, indicou um relatório recente da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Os pesquisadores libaneses alegam que, nos últimos anos, o vinagre de maçã tem se tornado popular nas estratégias de perda de peso. "Alguns estudos em pequena escala realizados em humanos mostraram resultados promissores, com o consumo de vinagre de maçã levando à perda de peso, redução da gordura corporal e diminuição da circunferência da cintura", escreveram, no artigo.