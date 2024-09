A TARDE lança perfil na rede social Bluesky; veja como seguir

Perfil do A TARDE no Bluesky - Foto: Reprodução

O Grupo A TARDE lançou nesta segunda-feira, 9, o seu perfil no Bluesky. Com isso, o leitor pode acompanhar as notícias mais recentes do nosso jornalismo em mais uma rede social. O aplicativo está disponível para ser baixado para Iphone e Android.

>> Clique aqui para ir ao perfil do A TARDE no Bluesky

O Bluesky virou o preferido dos usuários brasileiros após a suspensão do X (antigo Twitter). A plataforma recebeu mais de 2,6 milhões de brasileiros e na agenda das próximas semanas vai implementar perfis privados, vídeos e trending topics, além de contratar mais funcionários para manter o serviço estável ante a chegada de novos usuários.

Além do Bluesky, o Grupo A TARDE também conta com perfis em outras redes sociais, como Facebook, X, Tiktok, Instagram, Youtube e Kwai.

Além disso, quem gosta de receber informações em tempo real também pode entrar no grupo de notícias do Grupo A TARDE no Whatsapp.