Adeus, celular: óculos com IA prometem deixar dispositivo no passado

Durante a teleconferência de resultados financeiros do quarto trimestre de 2025, realizada na última quinta-feira, 29, a Samsung anunciou o lançamento de seus óculos de realidade aumentada. O acessório integra inteligência artificial ao sistema Android XR e vai marcar um avanço significativo nos dispositivos vestíveis.

A empresa planeja consolidar sua posição no mercado de realidade aumentada, contando com o suporte de parceiros como Google, Warby Parker e Gentle Monster para criar dispositivos que revolucionem a experiência do usuário.

Dois modelos de óculos serão apresentados pela Samsung. Os itens oferecem funcionalidades distintas para atender a diferentes necessidades. A expectativa é que um dos modelos possua exibição visual direta nas lentes, transformando a interação entre o virtual e o real.

O sistema Android XR é otimizado para consumo eficiente de energia, e a presença do Google Gemini abre novas possibilidades de uso integrado de IA. Além disso, os óculos devem conter uma câmera de 12 MP e uma bateria de 155 mAh, mas esses detalhes ainda aguardam confirmação oficial.

Parcerias estratégicas

A colaboração da Samsung com grandes empresas de tecnologia é um pilar fundamental para o sucesso do projeto. O Google atua no desenvolvimento do Android XR, enquanto Qualcomm, Warby Parker e Gentle Monster contribuem com elementos de tecnologia e design.

Essas parcerias têm como foco não apenas a inovação em funcionalidades, mas também o apelo estético dos dispositivos, que devem ser leves, sofisticados e confortáveis. A integração com aplicativos amplamente utilizados, como Google Maps e YouTube, faz parte da estratégia para oferecer uma experiência digital prática, intuitiva e completa.

Embora ainda não tenha divulgado informações sobre preços ou disponibilidade em diferentes mercados, a Samsung confirmou que o lançamento está previsto para 2026, com uma produção inicial restrita, indicando um posicionamento voltado a um público específico.

A empresa busca atrair usuários interessados em tecnologias de última geração e, mesmo com um mercado ainda em fase de consolidação, demonstra estar preparada para competir com concorrentes de peso, como Meta e Apple.