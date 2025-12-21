Alerta: novo vírus que limpa contas no Android já circula no Brasil

Diferente de vírus comuns, o Albiriox opera de forma invasiva - Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O novo malware Albiriox acendeu um alerta global ao permitir que criminosos assumam o controle total de dispositivos Android para realizar fraudes financeiras. Disfarçado em falsos aplicativos, o vírus sequestra funções de acessibilidade e consegue operar transações silenciosas em mais de 400 aplicativos bancários, tornando a invasão imperceptível para as vítimas e para a maioria dos antivírus comuns.

Diferente de vírus comuns, o Albiriox opera de forma invasiva ao sequestrar as permissões de acessibilidade do sistema. Uma vez instalado, o invasor consegue comandar o aparelho como se o tivesse em mãos, operando aplicativos e alterando configurações sem que o usuário perceba qualquer atividade suspeita na tela.

Transações invisíveis e camuflagem avançada

O maior perigo do Albiriox reside na sua especialização em crimes financeiros. O software malicioso é capaz de interagir silenciosamente com mais de 400 aplicativos de bancos e carteiras digitais.

As transações são executadas de maneira tão discreta que burlam não apenas o olhar do dono do celular, mas também os sistemas tradicionais de detecção de fraude das instituições bancárias.

Para evitar a detecção por antivírus populares, o Albiriox utiliza técnicas sofisticadas:

Criptografia de ponta: Utiliza um construtor personalizado associado ao serviço Golden Crypt.

Utiliza um construtor personalizado associado ao serviço Golden Crypt. Camuflagem de código: O malware se torna quase invisível para softwares de segurança convencionais.

O malware se torna quase invisível para softwares de segurança convencionais. Apps disfarçados: A infecção geralmente ocorre por meio de aplicativos baixados fora da loja oficial, que se passam por falsas atualizações de sistema ou versões "gratuitas" de apps pagos.

Como proteger seu smartphone Android

A emergência do Albiriox reforça a necessidade de cuidados rigorosos com a higiene digital. Especialistas recomendam seis medidas essenciais para evitar que seu aparelho seja comprometido:

Use apenas a loja oficial: Baixe aplicativos exclusivamente pela Google Play Store.

Baixe aplicativos exclusivamente pela Google Play Store. Bloqueie fontes desconhecidas: Desabilite nas configurações a permissão para instalar APKs de origens externas.

Desabilite nas configurações a permissão para instalar APKs de origens externas. Atenção às permissões: Desconfie de aplicativos simples (como lanternas ou calculadoras) que solicitam acesso aos "Serviços de Acessibilidade".

Desconfie de aplicativos simples (como lanternas ou calculadoras) que solicitam acesso aos "Serviços de Acessibilidade". Atualizações em dia : Mantenha o sistema operacional e os apps bancários sempre atualizados com os últimos patches de segurança.

: Mantenha o sistema operacional e os apps bancários sempre atualizados com os últimos patches de segurança. Cuidado com links: Evite clicar em links recebidos via SMS ou aplicativos de mensagens que prometem prêmios ou atualizações urgentes.

Evite clicar em links recebidos via SMS ou aplicativos de mensagens que prometem prêmios ou atualizações urgentes. Antivírus robusto: Utilize soluções de segurança de empresas reconhecidas no mercado de cibersegurança.

Atualmente, o Albiriox é considerado uma das ameaças mais sofisticadas para dispositivos móveis, exigindo vigilância constante dos usuários que utilizam o celular para movimentações financeiras.