Amazon implanta 1 milhão de robôs e lança IA que acelera entregas; conheça

Esses robôs colaboram diretamente com os mais de 700 mil funcionários da empresa - Foto: Divulgação

A Amazon anunciou que ultrapassou a marca de 1 milhão de robôs implantados globalmente em sua rede de centros de distribuição. A empresa também apresentou o DeepFleet, um modelo de inteligência artificial generativa criado para melhorar a cooperação dos robôs e aumentar a eficiência operacional.

A novidade foi divulgada em Tóquio, no Japão, onde o Portal A TARDE esteve presente para acompanhar o lançamento e trazer detalhes sobre essa inovação tecnológica.

“Estávamos apenas começando nossos conceitos básicos de movimento e manipulação de itens, mas o colaborativo foi criado para ser um conjunto de ferramentas para nossos funcionários usarem conforme sua vontade e critério… É isso que os dados mostram, que é um ótimo sinal quando você desenvolve máquinas colaborativas, quando você constrói máquinas que estendem e amplificam o que as pessoas podem fazer”, diz Tye Brady, chefe de tecnologia da Amazon Robotics.

Um milhão de robôs

Desde 2012, quando a Amazon passou a movimentar seus primeiros robôs para movimentar prateleiras nos armazéns, a empresa por uma década de inovação acelerada. Atualmente, sua frota inclui modelos como:

Hércules: capaz de levantar e mover até 567 kg de estoque;

Pegasus: robôs com esteiras transportadoras de alta precisão para manipulação de pacotes;

Proteus: o primeiro robô móvel totalmente independente que navega com segurança ao lado dos funcionários em áreas abertas.

Esses robôs colaboram diretamente com os mais de 700 mil funcionários da empresa que foram treinados em programas focados em habilidades técnicas, fortalecendo a integração entre automação e capital humano.

O marco do milionésimo robô foi comemorado com a implantação em um centro de distribuição no Japão, elevando a rede global da Amazônia para mais de 300 instalações equipadas com tecnologia robótica de ponta.

DeepFleet: a IA que gerencia o tráfego de robôs

O novo modelo de IA generativa DeepFleet funciona como um sistema inteligente de gerenciamento de tráfego, coordenando o movimento dos robôs dentro dos centros de distribuição para minimizar congestionamentos e maximizar rotas eficientes. Essa tecnologia foi desenvolvida usando vastos conjuntos de dados da empresa e ferramentas da AWS, incluindo o SageMaker.

Com o DeepFleet, a Amazon aumentou em 10% a eficiência do deslocamento da frota, o que se traduz em:

Processamento mais rápido dos pedidos;

Redução dos custos operacionais;

Entregas mais ágeis e precisas para os clientes;

Menor consumo de energia.

Essa IA não apenas aprende e melhora continuamente, mas também possibilita armazenar mais produtos próximos dos clientes, criando um ciclo virtuoso de eficiência e conveniência.

Robótica a serviço do desenvolvimento humano

Além de aumentar a eficiência, a robótica da Amazon foi projetada para tornar o ambiente de trabalho mais seguro e menos extenuante. Ao assumir tarefas repetitivas e levantamento de peso, os robôs liberam os funcionários para funções técnicas mais especializadas e estratégicas.

Programas como o Amazon Career Choice reforçam esse compromisso de oferecer mensalidades pré-pagamentos para que os colaboradores se qualifiquem em áreas técnicas e de alta demanda, proporcionando uma força de trabalho para o futuro.

No novo centro de distribuição de Shreveport, Louisiana, por exemplo, a demanda por profissionais em manutenção, engenharia e confiabilidade cresceu 30% para suportar as operações robotizadas avançadas.