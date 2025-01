Android 16: saiba as novidades para 2025

Android 16. Novo sistema operacional chega no segundo semestre de 2025. - Foto: JOSH EDELSON | AFP

O Android 16 tem lançamento previsto para o segundo semestre de 2025. Porém, a versão beta do sistema já estava disponível desde novembro de 2024. Entre as principais novidades do estão o Photo Picker, além de mais recursos de segurança e privacidade.

Confira as atualizações do Android para 2025.

- Photo Picker:

Um dos carros chefe do Android 16 é o Photo Picker, em português, seletor de fotos. Esta mudança trará várias mudanças entre os aplicativos e a galeria do dispositivo. Com esta atualização, o usuário terá mais controle sobre seus arquivos selecionando apenas os que deseja compartilhar com o aplicativo, sem precisar liberar o acesso completo à galeria, como acontece atualmente.

- Suporte para Health Connect e FHIR:

A Google terá influência neste novo sistema operacional, com melhorias no Health Connect. Agora o aplicativo será capaz de ler e gravar registros de saúde no padrão FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) que segundo a Google, é o padrão mais utilizado por médicos e provedores de saúde. Porém por se tratar de uma coleta de dados sensíveis, o recurso precisará de aprovação e liberação dos usuários.

- Notifications Cooldown

O recurso de Notifications Cooldown será introduzido visando aumentar a produtividade e reduzir a distração de quando recebe notificações. Ao ser ativado, o sistema restringirá a frequência de notificações exibidas na tela. Porém, chamadas, alarmes e conversas prioritárias continuarão funcionando normalmente.

- Notificações Agrupadas

Esta novidade promete dar mais comodidade para usuários que recebem muitas notificações. Guiado por uma inteligência artificial (IA) natural do Android, o sistema irá agrupar mensagens semelhantes em um único pop-up na tela. Reduzindo interrupções e tornando o gerenciamento delas mais eficiente.

- Aprimoramento de Privacidade e Segurança

O Android 16 vai ter a adição do Privacy Sandbox. De acordo com o Google, essa nova função vai trazer mais proteção para informações sensíveis compartilhadas no dispositivo Além disso, um histórico detalhado de permissões concedidas aos aplicativos será incluído. Logo, o usuário terá um gerenciamento mais controlado dos acessos dos aplicativos aos dados, pastas e outras áreas do celular.