Apple afirma que Iphone terá mesma entrada de celulares Android

O vice-presidente da Apple, Greg Joswiak, afirmou, durante um evento do jornal The Washington Post, que o iPhone passará a ter a mesma entrada de celulares de sistema operacional Android, ou seja, portas do tipo USB-C. Greg destacou ainda que a mudança acontecerá por conta das exigências da União Europeia.

Apesar da novidade, ainda não há uma data ou prazo específico para a adaptação acontecer. No entanto, a expectativa do mercado é de que os novos modelos poderão aparecer nas prateleiras já em 2023.

Atualmente os iPhones utilizam uma entrada exclusiva chamada "Lightning". O Parlamento Europeu aprovou uma reforma que obriga as empresas a utilizarem um carregador universal nos celulares. Sobre os carregadores, no último dia 13, o juíz de São Paulo, Caramuru Afonso Francisco, da 18ª Vara Cível, condenou a Apple por "prática abusiva", considerando que a venda dos modelos 12 e 13 sem carregador condiciona a compra de um produto para que outro possa funcionar.

De acordo com a decisão, a empresa terá que pagar R$ 100 milhões por vender aparelhos iPhone o equipamento. A Apple deixou de incluir o carregador de tomada em outubro de 2020, quando lançou o iPhone 12, mencionando um compromisso com o meio ambiente.