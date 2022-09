Apple lança quatro modelos de iPhone 14

Em evento realizado na Califórnia (EUA) nesta quarta-feira, 7, A Apple apresentou os novos iPhones 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max (esses últimos contam com o novo processador A16). A empresa também oficializou três novas versões do Apple Watch Series 8 e os fones de ouvido AirPods Pro 2.

Especialistas afirmam que mudanças das novas versões foram mais significativas. A principal delas está na tela, com um novo recorte chamado Dynamic Island (ilha dinâmica) que integra hardware e software de maneira inteligente, onde abriga os sensores do Face ID e a câmera selfie, deixando de lado o notch das gerações anteriores. A câmera frontal agora conta com foco automático.

Os novos iPhones Pro tmbém prometem brilhar nas fotos noturnas, com um desempenho em condições de baixa luminosidade muito aprimorado. Segundo a Apple os novos dispositivos avançaram em melhorias. De acordo com o portal Olhar Digital, melhorou 2x na câmera principal, 3x na ultrawide, 2x na telefoto e 2x na câmera TrueDepth, o sensor de profundidade.

Valores

O porta g1 fez um levantamento de preços a que serão vendidos no Brasil Os novos iPhones custam a partir de R$ 7.599, enquanto os Apple Watch partem de R$ 3.399 e os AirPods Pro custam R$ 2.599. Com os lançamentos, a empresa reduziu preços de iPhones antigos.

Confira valores dos lançamentos:

iPhone 14 - R$ 7.599

iPhone 14 Plus - R$ 8.599

iPhone 14 Pro - R$ 9.499

iPhone 14 Pro Max - R$ 10.499

Apple Watch SE - R$ 3.399

Apple Watch Series 8 - R$ 5.299

Apple Watch Ultra - R$ 10.299

AirPods Pro (2ª geração) - R$ 2.599

Novas funcionalidades

A nova geração de celulares têm telas de 6,1 polegadas e 6,7 polegadas. O detector de acidentes é uma novidade que a companhia apresentou nos novos iPhones. Ao detectar uma batida de carro, o celular aciona socorristas e os contatos de emergência do usuário por conta própria. A funcionalidade também está disponível nos novos Apple Watch.

Ainda para os modelos Pro, a câmera principal pode produz imagens de 48 megapixels. Até então, todos os iPhones só preduzem imagens de 12 megapixels.

Os novos modelos Pro contam com quatro opções de cores: preto espacial (space black), prateado, dourado e roxo profundo (deep purple).

Relógios

O novo relógio Apple Watch Series 8 tem um design muito semelhante ao do antecessor (Series 7) e o sensor de temperatura é a principal novidade para este ano. O Series 8 chega ao mercado em duas versões, sendo uma com GPS, por US$ 399, e uma com GPS e Cellular, por US$ 499.

Uma nova versão do Apple Watch SE, modelo mais básico da linha, também foi revelada. Ele traz os mesmos sensores do Series 8 e, segundo a Apple, ele está 20% mais rápido que o modelo anterior.

O Apple Watch Ultra, é um smartwatch mais completo e rosbusto pensado para atletlas. O aparelho traz tela maior, botão de ação na lateral e tem bateria de até 60 horas. Ele será vendido por US$ 799 nos Estados Unidos.

Fones de ouvido

No evento de hoje, eles apresentaram a segunda geração, com novo chip H2, com a promessa de melhorias no cancelamento ativo de ruido. Ele será vendido por US$ 249.

Assista tudo na publicação da marca:

