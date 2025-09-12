TECNOLOGIA
Apple lidera ranking de vendas no segundo semestre de 2025; veja lista
Modelos apresentam melhor desempenho em relação a rivais
A Apple, que recentemente divulgou seus mais novos modelos de celular, o iPhone 17, lidera a lista dos celulares mais vendidos no segundo semestre de 2025 de acordo com o Counterpoint Research, site especializado em análise de vendas. Os três modelos 16 são os líderes da lista.
O ranking mostra que mesmo com os preços altos e a discussão dessa geração ter ou não upgrades expressivos quando comparado a passada, tais pontos não afetaram as vendas dos produtos.
O único modelo da linha 16 a não aparecer na lista é o iPhone 16 Plus, que foi substituído pelo iPhone 17 Air nesta última linha de aparelhos por conta dos resultados abaixo das vendas.
Samsung aparece com celulares baratos
Com o top 3 ficando com celulares da Apple, as outras marcas que aparecem no ranking são a Samsung e a Xiaomi, como modelos como:
- Galaxy A16;
- Galaxy A06;
- Redmi 14C.
A grande queda fica para o Galaxy S25 Ultra, que saiu da 7º para a 8º posição neste trimestre.Tal queda pode ter acontecido por conta do barateamento de alguns modelos de alguns modelos da Apple.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes