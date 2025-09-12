Apple lidera ranking de vendas no segundo semestre de 2025; veja lista

Apple lidera lista de celulares mais vendidos no 2º semestre de 2025 - Foto: Reprodução | Apple

A Apple, que recentemente divulgou seus mais novos modelos de celular, o iPhone 17, lidera a lista dos celulares mais vendidos no segundo semestre de 2025 de acordo com o Counterpoint Research, site especializado em análise de vendas. Os três modelos 16 são os líderes da lista.

O ranking mostra que mesmo com os preços altos e a discussão dessa geração ter ou não upgrades expressivos quando comparado a passada, tais pontos não afetaram as vendas dos produtos.

Tudo sobre TECNOLOGIA em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O único modelo da linha 16 a não aparecer na lista é o iPhone 16 Plus, que foi substituído pelo iPhone 17 Air nesta última linha de aparelhos por conta dos resultados abaixo das vendas.

Lista de celulares mais vendidos no 2º semestre de 2025 | Foto: Divulgação | Counterpoint Research

Samsung aparece com celulares baratos

Com o top 3 ficando com celulares da Apple, as outras marcas que aparecem no ranking são a Samsung e a Xiaomi, como modelos como:

Galaxy A16;

Galaxy A06;

Redmi 14C.

A grande queda fica para o Galaxy S25 Ultra, que saiu da 7º para a 8º posição neste trimestre.Tal queda pode ter acontecido por conta do barateamento de alguns modelos de alguns modelos da Apple.