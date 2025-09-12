Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TECNOLOGIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TECNOLOGIA

Apple lidera ranking de vendas no segundo semestre de 2025; veja lista

Modelos apresentam melhor desempenho em relação a rivais

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

12/09/2025 - 15:13 h
Apple lidera lista de celulares mais vendidos no 2º semestre de 2025
Apple lidera lista de celulares mais vendidos no 2º semestre de 2025 -

A Apple, que recentemente divulgou seus mais novos modelos de celular, o iPhone 17, lidera a lista dos celulares mais vendidos no segundo semestre de 2025 de acordo com o Counterpoint Research, site especializado em análise de vendas. Os três modelos 16 são os líderes da lista.

O ranking mostra que mesmo com os preços altos e a discussão dessa geração ter ou não upgrades expressivos quando comparado a passada, tais pontos não afetaram as vendas dos produtos.

Tudo sobre TECNOLOGIA em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O único modelo da linha 16 a não aparecer na lista é o iPhone 16 Plus, que foi substituído pelo iPhone 17 Air nesta última linha de aparelhos por conta dos resultados abaixo das vendas.

Lista de celulares mais vendidos no 2º semestre de 2025
Lista de celulares mais vendidos no 2º semestre de 2025 | Foto: Divulgação | Counterpoint Research

Samsung aparece com celulares baratos

Com o top 3 ficando com celulares da Apple, as outras marcas que aparecem no ranking são a Samsung e a Xiaomi, como modelos como:

  • Galaxy A16;
  • Galaxy A06;
  • Redmi 14C.

A grande queda fica para o Galaxy S25 Ultra, que saiu da 7º para a 8º posição neste trimestre.Tal queda pode ter acontecido por conta do barateamento de alguns modelos de alguns modelos da Apple.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Apple celulares Samsung tecnologia xiaomi

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Apple lidera lista de celulares mais vendidos no 2º semestre de 2025
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

Apple lidera lista de celulares mais vendidos no 2º semestre de 2025
Play

Movie Gen: veja como funcionar nova plataforma de criar vídeos da Meta

Apple lidera lista de celulares mais vendidos no 2º semestre de 2025
Play

Representantes de startups discutem tecnologia na Bahia; veja o evento

Apple lidera lista de celulares mais vendidos no 2º semestre de 2025
Play

Apple lança quatro modelos de iPhone 14

x