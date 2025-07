Apple pode mudar a forma em que vende seus celulares; entenda

Apple pode estar mudando a forma de vender seus celulares - Foto: Reprodução | Apple

Por mais que a Apple não dê informações profundas de como opera suas vendas, o comum é que seus novos iPhones saiam somente uma vez ao ano, normalmente no mês de setembro. Porém, de acordo com o site “The Information“ e o vazador especializado, Ming-Chi Kuo, a marca da maçã pode mudar a forma em que vende seus celulares, passando a lançá-los duas vezes por ano.

Essa não é uma estratégia nova no mercado, e muito menos exclusiva da Apple, visto que sua concorrente direta, a Samsung já adota um sistema de lançamento semestral há alguns anos.

Entenda como funcionará o lançamento semestral

De acordo com informações do portal especializado, “The Information”, somadas com as postadas pelo vazador especialista na Apple. Ambos apontavam que a companhia busca uma mudança na forma de vender seus celulares novos.

Ao invés de vendê-los somente uma vez ao ano, a Apple faria dois lançamentos anuais, no primeiro semestre com a linha de entrada, e no segundo com a linha avançada.

De acordo com as fontes, esse modelo passaria a valer no ano que vem. Neste caso, o iPhone 18 Air, 18 Pro e 18 Pro Max, modelos avançados, chegariam no segundo semestre de 2026, já o iPhone 18 e 18e ficariam para o primeiro semestre de 2027.

Estratégia não é novidade

Lançamentos bianuais não são uma novidade no mercado, visto que, uma das concorrentes diretas da Apple, a Samsung, já opera desta maneira, Lançando os modelos Galaxy S no primeiro semestre e deixa os dobráveis Galaxy Z para o segundo.

No que essa medida afeta a Apple?

A Apple já mantém esse modelo de negócio de vender seus novos smartphones em somente um momento do ano, porém nos últimos anos é possível observar algumas oscilações nas vendas dos aparelhos.

Com isso, essa mudança poderia ajudar a marca a se manter em alta pelo ano todo, ao invés de gerar um burburinho em somente um momento do ano. Somado a isso, geraria uma real diferenciação em quais são os seus aparelhos de entrada, dos avançados.