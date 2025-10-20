Caiu aí? Apagão na Amazon derruba aplicativos ao redor do mundo

Apagão na nuvem da Amazon atingiu serviços e aplicativos - Foto: Reprodução | X

A AWS, unidade de serviços em nuvem da Amazon, sofreu uma pane nesta segunda-feira, 20, e causou um apagão em muitas empresas ao redor do mundo. Entre as plataformas afetadas estão o site da Amazon, a assistente virtual Alexa, a rede social Snapchat, o aplicativo de videoconferências Zoom e o app Duolingo.

Mais de 500 empresas com seus serviços hospedados na nuvem da Amazon foram impactadas pelo apagão, que afetou milhões de pessoas ao redor do mundo, incluindo o Brasil.

A AWS afirmou por volta das 7h (no horário de Brasília) observar sinais de recuperação na sua rede. A empresa informou às 6h que havia identificado uma potencial causa para o apagão e que estava trabalhando para resolver o problema. A companhia mencionou um erro nos servidores responsáveis pela região ‘US-EAST-1’.

“Continuamos a observar recuperação na maior parte dos serviços da AWS afetados. Podemos confirmar que serviços e funcionalidades globais que dependem da região US-EAST-1 também se recuperaram. Continuamos trabalhando para a resolução completa”, disse a AWS em seu site.

Vale lembrar que a AWS fornece poder de computação sob demanda, armazenamento de dados e outros serviços digitais para empresas, governos e indivíduos. A empresa compete com os serviços de nuvem do Google e da Microsoft. Interrupções em seus servidores podem causar panes em sites e plataformas que dependem de sua infraestrutura de nuvem.

Segundo o Downdetector, o site de compras da Amazon, o Prime Video e a assistente Alexa estavam enfrentando problemas. Já os jogos Fortnite, da Epic Games, Roblox, Clash Royale e Clash of Clans estavam entre os sites de jogos que saíram do ar.

Entre as plataformas financeiras que enfrentaram problemas estão o Venmo, do Paypal, e o Chime, segundo o site que monitora interrupções. O aplicativo Lyft, rival do Uber, também ficou fora do ar para milhares de usuários nos Estados Unidos.

A startup de inteligência artificial Perplexity, a corretora de criptomoedas Coinbase e o app de negociação Robinhood atribuíram as interrupções à AWS. “O Perplexity está fora do ar agora. A causa raiz é um problema na AWS. Estamos trabalhando para resolver”, disse o CEO da Perplexity, Aravind Srinivas, em uma publicação no X.

A presidente do aplicativo de mensagens Signal, Meredith Whittaker, também confirmou no X que sua plataforma foi afetada pela pane da AWS.

Operações voltam a funcionar

Algumas horas após o apagão, a AWS disse que a maioria das operações da empresa “está funcionando normalmente agora”, ainda que com algumas limitações.

“O problema subjacente de DNS foi totalmente mitigado, e a maioria das operações de serviço da AWS está funcionando normalmente agora. Algumas solicitações podem ser limitadas enquanto trabalhamos para a resolução completa”, informou a empresa.

Eles acrescentaram que alguns serviços continuam a funcionar, “apesar do acúmulo de eventos em plataformas como o CloudTrail e o Lambda”. “Continuamos trabalhando para a resolução completa”, pontuou a AWS.