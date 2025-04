Carro elétrico paga IPVA? Saiba mitos e verdades

BYD Dolphin - Foto: Divulgação

O principal avanço automobilístico nos últimos anos, com certeza está na grande evolução dos carros elétricos e no quanto eles vem ganhando visibilidade. Mas você sabia que esse automóvel existe há mais de 130 anos? Confira essa matéria para entender mais sobre os carros movidos a eletricidade.

Isenção de IPVA na Bahia

Atualmente a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz BA) informou que existe a isenção de IPVA para veículos exclusivamente 100% elétricos que possuam um valor de mercado de até trezentos mil reais. Para fazer a solicitação da isenção, basta entrar no site da Sefaz BA e seguir o passo a passo.

Início dos carros elétricos

Para começar, o primeiro veículo considerado elétrico da história é o Flocken Elektrowagen, fabricado pelo inventor e empresário Andreas Flocken em 1888. O automóvel era uma charrete de quatro rodas, movida por um motor de 0.7 kW e uma bateria de 100 kg que chegava a incríveis 15 km/h.

Flocken Elektrowagen, primeiro carro elétrico do mundo feito em 1888. | Foto: Reprodução

Tais automóveis eram tidos como os carros do futuro, sendo os veículos preferidos da época, visto que eram quietos, não liberam nenhum odor ou fumaça, além de não sujar a quem estaria o utilizando.

Porém, desde então, os veículos elétricos perderam o protagonismo, principalmente por conta da produção em massa dos carros a combustão Ford T, que diminuíram o preço dos automóveis fazendo com que os mesmos fossem mais procurados, além da descoberta das jazidas de petróleo em todo mundo, fazendo com que esse combustível fosse o mais acessível.

Nos últimos anos, a produção e distribuição de carros elétricos voltou a ativa, tendo como as duas principais montadoras de veículos movidos a baterias a chinesa BYD, sigla para “Build Your Dreams”, a americana Tesla, marca que tem Elon Musk como fundador e CEO, além dessas, o grupo Volkswagen também é uma das potências em veículos movidos a eletricidade, fechando a lista vem uma outra empresa chinesa, a Geely.

Já no Brasil, a BYD segue sendo uma das principais marcas neste ramo, com sede em Camaçari, a fabricante chinesa busca atingir a marca de 150 mil carros até o final de 2025 e 300 mil carros até o final de 2026. Além dela, a Volvo também vem sendo uma marca com várias unidades vendidas em solo brasileiro.

Com essa grande onda, algumas pessoas ainda confundem os carros elétricos com os híbridos, entenda essa diferença.

Carro Elétrico x Híbrido

A principal diferença entre os dois veículos, é que, enquanto o eletricos são movidos 100% por uma bateria, os carros híbridos também possuem um motor a combustão, mas, além disso, existem subdivisões entre os híbridos:

Híbrido tradicional que não carregam em tomadas (HEV e HMEV):

Nesses modelos, o motor do carro segue sendo principalmente a combustão, porém a economia é maior do que os somente a queima de combustível, já que eles mesmos “carregam” a própria bateria. Já os HMEV possuem motores elétricos menores que o HEV, logo são menos econômicos também.

Híbrido PHEV, podem ser carregados em tomadas:

Esses são os mais próximos aos carros 100% elétricos, com uma autonomia de motor mais recomendada para rodar em cidades, onde se tem locais para reabastecer.

Vendas no Brasil

Segundo a Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE) 61.615 unidades de veículos 100$% elétricos foram emplacadas no ano de 2024. Neste ano de 2025, 12.993 carros elétricos já foram emplacados.

A BYD sendo o principal nome dos elétricos no Brasil, possui os dois primeiros postos de modelos mais vendidos no Brasil no primeiro trimestre de 2025, sendo o primeiro o Dolphin Mini, e o segundo o Dolphin normal e em terceiro lugar fica o Volvo EX30.

De acordo com o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV), confira a autonomia dos três carros elétricos mais vendidos.



Autonomias:

- BYD Dolphin Mini: 280 km/l

BYD Dolphin Mini | Foto: Divulgação

- BYD Dolphin Versão GS 180EV: 291km

- BYD Dolphin Versão PLUS 310EV: 330km

BYD Dolphin | Foto: Divulgação

- Volvo EX30 Versão E40 CORE: 250 km

- Volvo EX30 Versão E60 ULTRA: 338 km

- Volvo EX30 Versão E60 PLUS: 338 km

- Volvo EX30 Versão E60 CORE: 338 km

Volvo EX30 | Foto: Divulgação

