Celular Seguro: conheça app do governo que bloqueia aparelhos roubados | A TARDE

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) lançou na tarde desta terça-feira, 19, o site e aplicativo Celular Seguro. A ação tem o objetivo de combater roubos e furtos de telefones celulares em todo o país. Com a iniciativa, a vítima desses crimes poderá bloquear o aparelho, a linha telefônica e os aplicativos bancários em poucos cliques.

A ferramenta estará disponível na internet, além de aplicativos para Android e iOS. O registro do usuário será feito com a mesma conta utilizada no gov.br. Cada pessoa cadastrada no Celular Seguro poderá indicar pessoas de confiança, que poderão efetuar os bloqueios da linha telefônica, caso o titular tenha o celular roubado ou furtado.

"Bloquear as conexões com rapidez — dos celulares roubados aos aparelhos utilizados nas penitenciárias —, seguir o dinheiro, atuar com inteligência, planejamento e visão estratégica utilizando as melhores ferramentas tecnológicas. Esta é a segurança pública do século XXI", disse o Secretário Executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli.



A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), instituições financeiras e entidades privadas são parceiras da ação.

A Anatel será responsável pela coordenação das operadoras de telefonia, enquanto a ABR Telecom terá a função de receber e validar as informações dos pedidos de bloqueio de aparelhos móveis para envio às prestadoras parceiras.

No caso dos bancos, cada instituição financeira terá medidas específicas. No entanto, terá função crucial na suspensão temporária dos serviços ou o bloqueio de contas. O bloqueio pelo aplicativo não substitui a necessidade da vítima prestar Boletim de Ocorrência após casos de roubo ou furto.