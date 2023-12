Celular Seguro: saiba como usar app para bloquear aparelho roubado | A TARDE

Celular Seguro é a nova plataforma disponível para Android e iPhone (iOS) lançado pelo Governo Federal nesta terça-feira, 19. O aplicativo (App) permite que o usuário bloqueie o aparelho e os aplicativos de banco em poucos cliques. Para impedir o acesso do dispositivo roubado ou furtado por terceiros, é importante registrar a ocorrência na plataforma. Antes, é necessário cadastrar alguns dados no aplicativo. A seguir, saiba como usar app Celular Seguro para bloquear aparelhos roubados.

Passo 1. O primeiro passo para entrar no aplicativo Celular Seguro é fazer o login com a sua conta do Gov.br. Ao acessar o app, digite seu CPF no campo em destaque e toque em "Confirmar". Depois, coloque sua senha;



Passo 2. No primeiro acesso, o app exibirá na tela os Termos de Uso do aplicativo. Para continuar, toque em "Concordo". O aplicativo reúne as funções na tela inicial.



Passo 3. Toque em "Pessoas de Confiança" para cadastrar uma ou mais pessoas que poderão criar ocorrências no app por você em caso de furto ou roubo do aparelho. Para continuar, toque em "Cadastrar Contato". Depois, preencha os campos com nome, CPF, telefone e e-mail do seu contato de confiança. Finalize essa etapa tocando em "Cadastrar";



Passo 4. De volta à tela inicial, toque em "Registrar telefone". Em seguida, vá em "Cadastrar telefone" e informe a marca, modelo, número de série, operadora, número de telefone e IMEI do seu aparelho nos locais indicados. Para confirmar a ação, toque em "Cadastrar";



Passo 5. Caso precise usar o serviço de bloqueio do app Celular Seguro, vá à tela inicial do aplicativo e toque em "Registrar Ocorrência". Depois, toque em "Meus telefones", se a ocorrência foi com seu celular, ou "Telefone de Confiança", caso você queira registrar a ocorrência para alguém;

Passo 6. Em seguida, complete os campos informando a data, tipo de situação, hora e estado da ocorrência. Depois, toque em "Emitir". Feito isso, o app gerará um número de protocolo e emitirá o alerta para as instituições parceiras realizarem as ações de proteção.

Como usar o Celular Seguro no computador



Passo 1. Acesse o site do Celular Seguro pelo link https://celularseguro.mj.gov.br/. Em seguida, faça o login com a conta Gov.br. Na página seguinte, digite seu CPF no campo em destaque e toque em "Confirmar". Depois, coloque sua senha;

Passo 2. No primeiro acesso, aceite os Termos de Uso da plataforma e o compartilhamento de informações pessoais com o projeto;



Passo 3. Na tela inicial, o site do Celular Seguro, assim como o app, mostra as opções de cadastrar contato de confiança, registrar o celular ou reportar uma ocorrência. Escolha a opção que melhor atende você e clique nela;

Passo 4. Para registrar um contato de segurança, basta clicar sobre o ícone com essa opção, depois na opção "Cadastrar Contato" e, por fim, inserir os dados solicitados pela plataforma e apertar em "Cadastrar" para finalizar a ação;

Passo 5. Para registrar um telefone no sistema Celular Seguro, basta clicar no ícone com essa opção, seguir para "Cadastrar Telefone" e, por fim, inserir todos os dados do aparelho. Finalize em "Cadastrar";

Passo 6. Para registrar uma ocorrência, clique no ícone com essa opção, depois escolha se quer reportar um problema com o seu telefone ou de um contato de confiança. Compartilhe os dados sobre o ocorrido e depois clique em "Emitir".

Com informações de TechTudo, Agência Brasil e MJSP.