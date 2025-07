Com a chegada das férias, jogos de videogame chegam a 90% de desconto

Hogwarts Legacy, jogo que recebeu 75% de desconto na Epic Games Store - Foto: Divulgação | Warner Bros. Games

O período de férias chegou, e não há momento melhor para aproveitar um jogo de videogame, principalmente quando ofertas chegam a 90% de desconto. A Warner Bros. Games anunciou suas promoções de férias nesta quinta-feira, 26, com tramas que vão desde uma jornada cheia de mistério pelas terras de Hogwarts, indo até uma campanha cheia de ação com os jogos do Batman.

Os preços promocionais ficam disponíveis durante todo o mês de julho em diversas plataformas, como xBox, Epic Games Store e Play Station.

Confira os jogos disponíveis em cada plataforma:

xBox

Os jogos da plataforma da Microsoft têm seus descontos iniciando nesta quinta-feira, 26, indo até o dia 31 de julho. Veja quais são e seus descontos:

Batman: Arkham Collection, com 85% de desconto;

LEGO: DC Super-Villains, com 90% de desconto;

Gotham Knights, 90% de desconto ;

Injustice 2, 90% de desconto;

Esquadrão Suicida: Mate a Liga da Justiça com 90% de desconto.

Batman: Arkham Collection, jogo que recebeu 85% de desconto na xBox | Foto: Divulgação | Warner Bros. Games

Epic Games Store

Os jogos da plataforma da Epic Games terão seus descontos aplicados de forma mais atrasada, chegando no dia 17 de julho, indo até o dia 31 de julho. Veja quais são e seus descontos:

Trilogia Batman Arkham com 80% de desconto;

Hogwarts Legacy com 75% de desconto;

Esquadrão Suicida: Mate a Liga da Justiça com 90% de desconto;

Desconto de até 67% em todos os conteúdos de Mortal Kombat 1.

Hogwarts Legacy, jogo que recebeu 75% de desconto na Epic Games Store | Foto: Divulgação | Warner Bros. Games

PlayStation

Os jogos da plataforma da Sony recebem seus descontos nesta sexta-feira, 27, e seguirão com eles até o dia 16 de julho. Confira quais são:

Batman Arkham com 90% de desconto;

LEGO: Harry Potter Collection com 75% de desconto;

Injustice 2 com 90% de desconto;

LEGO: DC Super-Villains com 92% de desconto.

LEGO: Jurassic World com 88% de desconto.